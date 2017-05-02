В Тверской области парень изнасиловал малолетнюю девочку

В отношении 19-летнего жителя Селижаровского района возбуждено уголовное дело «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».
Как сообщает СУ СКР по Тверской области, 29 апреля 2017 года в вечернее время парень привез знакомую малолетнюю девочку на своем автомобиле на участок местности недалеко от поселка Селижарово Тверской области, где изнасиловал ее.
Подозреваемый задержан.
По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии (11)
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Бертран
02.05.2017 14:10
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romich
02.05.2017 14:13
0
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5