Житель Зубцова избил сожительницу до открытой черепно-мозговой травмы

42-летний житель Зубцова обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Как сообщает прокуратура Тверской области, 14 февраля этого года распивал спиртные напитки вместе с сожительницей, когда между ними произошла ссора. Он сначала избил ее руками, а затем взял топор и ударил по голове. Женщину с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализировали.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
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02.05.2017 14:10
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