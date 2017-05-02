Житель Зубцова избил сожительницу до открытой черепно-мозговой травмы

42-летний житель Зубцова обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает прокуратура Тверской области, 14 февраля этого года распивал спиртные напитки вместе с сожительницей, когда между ними произошла ссора. Он сначала избил ее руками, а затем взял топор и ударил по голове. Женщину с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализировали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.