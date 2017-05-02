"О героях былых времён": Наталья Войтенко рассказывает про деда - Георгия Николаевича Соколова

В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы предлагаем вам вспомнить о своих родных - свидетелях "роковых сороковых" и участниках битв за Родину. С 2013 года на сайте ТИА существует спецпроект "О героях былых времён". До 9 мая мы будем поднимать истории, которые за последние годы написали о своих родственниках сотрудники редакции и читатели ТИА, а вы в любой момент можете присоединиться к нам. Рассказы о родных - участниках и свидетелях Великой Отечественной, мы ждём на электронный адрес info@tvernews.ru.

Сегодня Наталья Войтенко рассказывает про деда - Георгия Николаевича Соколова.

В семье Николая Васильевича и Натальи Васильевны Соколовых было четверо сыновей: Михаил, Александр, Георгий и Алексей. В 1941 году пришла беда - пришел незванный враг. Старшие два брата ушли на фронт. Михаил служил сержантом и погиб в 1942 году, похоронен в Ленинградской области. Александр в 1942 году пропал без вести.

Мой дед Георгий Николаевич Соколов родился в 1925 году, жил в деревне Заборовка Слаутинского сельского поселения. В 1943 году его призвали в армию и из военкомата города Калинин он был расформирован на Ленинградский фронт. Там он стал водителем - перевозил людей и продукты по Ладоге. После Ленинграда мой дед принимал участие в освобождении Венгрии, Румынии, Варшавы. Дошел дед и до Берлина. В 1945 году участвовал в военных действиях с Японией и еще два года продолжал службу в рядах армии.

Он вернулся домой в 1947 году, в 1949-м женился на моей бабушке Нине Андреевне Жигуновой 1923 г.р. из деревни Занепречье Осташковского района, которая в годы войны работала на станции Жукопа Ржевской железной дороги. Там она попала под бомбежку и была серьезно ранена. До конца своих дней она носила осколок в сердечных путях. Всю жизнь они прожили вместе в посёлке Пено Тверской области.

Бабушка умерла 31 октября 2011 года. Мой дед Георгий Николаевич Соколов умер 13 ноября 1990 года. При жизни он был награжден Орденом Красной Звезды и медалями за освобождение Праги и Варшавы.

Мы гордимся своими родными и близкими и всеми теми, кто защишал нашу Родину и ковал победу в войне 1941-1945 годов. Мы говорим им большое спасибо и будем всегда помнить их, участвуя в шествии "Бессмертный полк" и акции "О героях былых времён", оставляя память в сердцах наших детей!