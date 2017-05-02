tvernews.ru
02 мая Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области осудили мужчину спустя два года после убийства

02 Мая 2017 10:18
Автор:

Жителя Спировского района осудили за убийство, совершенное в 2015 году. Как сообщает прокуратура Тверской области между неоднократно судимым мужчиной и малознакомым ему мужчиной, личность которого до сих пор не установлена, произошел конфликт.

Обвиняемый нанес удары сначала раскладным ножом, а потом руками и ногами по телу несчастного, отчего тот скончался.

Затем, желая скрыть следы преступления, обвиняемый топором перерубил потерпевшему ноги в области голеней и закопал тело в землю. После этого убийца скрылся с места происшествия.

Спустя два года преступление было раскрыто. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: жетское убийство убийство в Тверской области закопал тело труп мужчины
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • 1% 
    особый режим) чтобы вы понимали, колонии особого режима это "Полярная Сова", "Белый Лебедь", "Черный Дельфин" и так далее из этой же серии. Сомнительно, что чувак насшибал себе очков на особняк, здесь обычный строгач идет.
    02.05.2017 14:13
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Тверской области установлена новая величина прожиточного минимума

2017-04-26 09:31
71

В Твери на остановке появился шкаф Мечислав с книгами для всех желающих

2017-04-28 15:17
70

Прибыльное дело: в Твери рамешковские ловцы убивают собак на глазах у детей

2017-04-27 14:57
61

Возрождение гастротуризма: тверские фермеры показали рестораторам элитные сыры и колбасы, которые не встретишь в местных магазинах

2017-04-26 14:44
43

Новая достопримечательность области

2017-05-01 09:40
31

В Тверской области фура "Скания" врезалась в "Оку"

2017-04-26 09:09
31

Автобус проехал мимо и увёз мою дочку

2017-04-27 09:31
29

Инспекция ОНФ приехала в Тверскую область проверять дороги и осталась без колес

2017-04-28 16:53
29

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100