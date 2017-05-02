В Тверской области осудили мужчину спустя два года после убийства

Жителя Спировского района осудили за убийство, совершенное в 2015 году. Как сообщает прокуратура Тверской области между неоднократно судимым мужчиной и малознакомым ему мужчиной, личность которого до сих пор не установлена, произошел конфликт.
Обвиняемый нанес удары сначала раскладным ножом, а потом руками и ногами по телу несчастного, отчего тот скончался.
Затем, желая скрыть следы преступления, обвиняемый топором перерубил потерпевшему ноги в области голеней и закопал тело в землю. После этого убийца скрылся с места происшествия.
Спустя два года преступление было раскрыто. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
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02.05.2017 14:13
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