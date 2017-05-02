В Тверской области начались весенне-полевые работы. Первыми к посевной приступили аграрии Зубцовского района. Сельхозтоваропроизводители пашут землю, сеют яровые, подкармливают озимые зерновые культуры.

В этом году в Тверской области планируется посеять 66,9 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур, льна-долгунца — 6,8 тыс. га, картофеля — 23 тыс. га, овощей — 4,3 тыс. га, масличных культур — 2,2 тыс. га, кормовых — 56,7 тыс. га. Озимыми культурами было засеяно более 11 тыс. га сельскохозяйственных земель.

На проведение посевной кампании-2017 в бюджете региона заложено порядка 500 млн. рублей. В целом на поддержку АПК в регионе в этом году будет направлено около 2,5 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

В частности, помощь окажут аграриям, которые вводят в оборот ранее неиспользуемые земли. В 2017 году планируется ввести 20 тыс. га: осенью подготовительные мероприятия прошли на площади 11 тыс. га, ещё около 9 тыс. га обработают весной. Перед агропромышленным комплексом Тверской области стоит цель за ближайшие пять лет увеличить пахотные земли минимум на 100 тыс. га. Сообщает пресс-служба Правительства Тверской области