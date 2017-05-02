tvernews.ru
02 мая Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области начались весенне-полевые работы

В Тверской области начались весенне-полевые работы - ТИА
02 Мая 2017 10:11
Автор:

В Тверской области начались весенне-полевые работы. Первыми к посевной приступили аграрии Зубцовского района. Сельхозтоваропроизводители пашут землю, сеют яровые,  подкармливают озимые зерновые культуры.

В этом году в Тверской области планируется посеять 66,9 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур, льна-долгунца — 6,8 тыс. га, картофеля — 23 тыс. га, овощей — 4,3 тыс. га, масличных культур — 2,2 тыс. га, кормовых — 56,7 тыс. га. Озимыми культурами было засеяно более 11 тыс. га сельскохозяйственных земель.

На проведение посевной кампании-2017 в бюджете региона заложено порядка 500 млн. рублей. В целом на поддержку АПК в регионе в этом году будет направлено около 2,5 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

В частности, помощь окажут аграриям, которые вводят в оборот ранее неиспользуемые земли. В 2017 году планируется ввести 20 тыс. га: осенью подготовительные мероприятия прошли на площади 11 тыс. га, ещё около 9 тыс. га обработают весной. Перед агропромышленным комплексом Тверской области стоит цель за ближайшие пять лет увеличить пахотные земли минимум на 100 тыс. га. Сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: село полевые работы поддержка аграриев
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Тверской области установлена новая величина прожиточного минимума

2017-04-26 09:31
71

В Твери на остановке появился шкаф Мечислав с книгами для всех желающих

2017-04-28 15:17
70

Прибыльное дело: в Твери рамешковские ловцы убивают собак на глазах у детей

2017-04-27 14:57
61

Возрождение гастротуризма: тверские фермеры показали рестораторам элитные сыры и колбасы, которые не встретишь в местных магазинах

2017-04-26 14:44
43

Новая достопримечательность области

2017-05-01 09:40
31

В Тверской области фура "Скания" врезалась в "Оку"

2017-04-26 09:09
31

Автобус проехал мимо и увёз мою дочку

2017-04-27 09:31
29

Инспекция ОНФ приехала в Тверскую область проверять дороги и осталась без колес

2017-04-28 16:53
29

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100