В Тверской области погибла девушка-пассажир мотоцикла

В Тверской области с 28 апреля по 1 мая произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых четыре человека погибли и 17 получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области.

28 апреля около 12:20 на 3 км автодороги Москва-Санкт-Петербург-Чуприяновка-Старый Погост в Калининском районе 26-летний водитель мотоцикла "Ямаха", не имеющий соответствующей категории в правах, не справился с управлением транспортного средства и опрокинулся. Его 22-летняя девушка-пассажир от травм скончалась в медицинском учреждении.

В 18:20 в районе дома 8 по Торопецкому шоссе в деревне Подгороднее в Торопецком районе 43-летний пьяный водитель «Фольксваген Транспортер» на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущества в движении ВАЗ-2106 под управлением 23-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2106 с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

29 апреля в 21:10 44-летний водитель квадроцикла «Ямаха Гризли», не имеющий соответствующей категории на управление ТС, при движении по лесной грунтовой дороге вблизи деревни Коротнево в Зубцовском районе не справился с управлением и опрокинулся. С травмами мужчина госпитализирован в медицинское учреждение.

В 21:50 в Твери напротив дома 20, корп. 1 по ул. Коминтерна 23-летняя девушка-водитель "KIA RIO" при развороте заблаговременно не заняла соответствующее крайнее положение на проезжей части и не пропустила попутную "NISSAN ALMERA" под управлением 20-летнего водителя, а после столкновения наехала на железное ограждение. В результате девушка и её 15-летняя пассажирка доставлены в медицинское учреждение, после оказания медицинской помощи отпущены.

30 апреля в 17:05 в Вышнем Волочке 40-летний водитель "Киа Спортейдж" совершил наезд на 9-летнюю девочку, переходившую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. С травмами ребёнка доставили в медицинское учреждение.

Около 21:00 в районе деревни Рыльцево в Зубцовском районе 16-летний водитель мопеда «Орион Грифон» без шлема и водительского удостоверения, не справился с управлением и опрокинулся. Юноша самостоятельно обратился в медицинское учреждение.