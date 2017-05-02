Будущий сурдопереводчик Алиса Сытина рассказала об особенностях жестовых языка и пения, а также общения с глухонемыми

Алиса Сытина – студентка 2 курса Тверского медицинского университета, будущий педиатр. А ещё она учит жестовый язык, чтобы общаться с глухими людьми, и потому что ей это «просто интересно». Алиса рассказала ТИА, в чём особенности общения и самого языка, а также спела жестами куплет из очень известной песни.

Записала Наталья Сердобинцева, видео снял Николай Лотоев.

Началось всё в 10 классе. Я училась в 55-й школе в «Южном» - это такая маленькая розовая коробочка. Мой преподаватель литературы Наталья Александровна Мамитова, которая сейчас работает в библиотеке Герцена, предложила нам ради интереса поучаствовать в круглом столе, который проводило тверское отделение Всероссийского общества глухих. Тогда мы с девчонками выучили несколько фраз на жестовом языке – приветствия и поздравления. Приехали, выстроились в линеечку, показали. Мы произвели фурор, потому что никто не ожидал, что слышащие ребята проявят какой-то интерес к жестовому языку, что кому-то за пределами их сообщества это вообще интересно. Они спрашивали, есть ли в наших семьях глухие родственники, не верили, что у нас не было конкретной причины. Ответ – "просто так и интересно" – искренне удивлял, потом воодушевлял, потому что в нас все уже видели будущих сурдопереводчиков. В общем, всем понравилось. А потом Наталья Александровна предложила нам поучаствовать в постановке сказок на жестовом языке для детей из коррекционной школы.

Когда я поступила в вуз, то думала, что история с жестовым языком для меня уже закончилась. Однако в библиотеке Герцена открылся кружок по изучению жестового языка, и Наталья Александровна позвала меня туда. Ну, я и подумала, а почему бы и нет? Рутину в Меде надо чем-то разбавлять. Занимались мы целый год, для меня это был, скорее, отдых. Так я и выучила основные жесты – около 500. К тому же в библиотеке работают инвалиды по слуху, поэтому у нас ещё была практика с носителями языка.

А на втором курсе я начала работать со студенческим отрядом «Милосердие» (участники помогают в больницах, детдомах). Они как раз собирались навестить ребят из школы для глухих и слабослышащих детей. Но выяснилось, что никто из волонтёров не владеет жестовым языком, общаться планировали с помощью записочек. Тут я и сказала, что мне это ни к чему, поскольку я смогу поговорить с ребятами на их языке. На меня обрушился шквал вопросов: Как? Почему? Откуда? Мы стали также готовить постановку сказки «Красная шапочка», я помогла актёрам разучить роли. С тех пор они загорелись идеей выучить жестовый язык, подбегали ко мне, спрашивая: а как сказать «я не понимаю», «как тебя зовут», «повтори» и т.д. В общем, родился отдельный проект, и сейчас я обучаю ребят жестовому языку, преодолевая кучу своих комплексов, потому что не люблю публичные выступления, мне это тяжело даётся. Теперь каждый из них может поддержать беседу, поговорить минут 5-10, чтобы удивить, вдохновить, порадовать. В конце апреля мы снова поедем в школу и в рамках нового проекта «Я тебя слышу» проведём интерактивную игру – квест.

Конечно, для глухих ребятишек это большой подарок, потому что у большинства из них нет возможности общаться со слышащими детьми либо они их боятся и сторонятся. Глухие учатся отдельно, интеграции в социум нет.

Жестовый язык – это не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. Всего насчитывается около 4500 жестов, включая жаргон, терминологию и т.п. Если ты не знаешь какое-то слово, то есть дактиль-азбука и всегда можно показать по буквам. Конечно, глухие говорят намного быстрее, чем я. Но это дело практики. К тому же со временем ты начинаешь мыслить в рамках тех жестов, которые ты знаешь. Практически любую мысль можно объяснить или описать.

В языке глухих есть большое количество многозначных жестов. И это несколько усложняет ситуацию. Новички думают, что смотреть на руки - этого достаточно. Но на самом деле надо совмещать и жесты, и артикуляцию. Потому что одинаковые жесты имеют разное значение, и без чтения по губам догадаться сложно. Например, жест, когда правым указательным пальцем ударяешь по левому указательному, может обозначать: «который», «потому что», «этот». Без артикуляции понять очень сложно, теряешь время на догадки, а потом и смысл фразы.

Важна и мимика – общаться с каменным лицом нельзя и невозможно. Наверное, вы видели, как разговаривают глухие люди – их мимика более эмоциональна и выражена, более резкая, но не утрирована. Никто не строит из себя великих мимов и не кривляется.

Очень многие дети в коррекционной школе могут читать по губам. Есть и такие, кто читает по губам и при этом не знает жестов, скорее всего из семей, где слышащие родители. Есть дети и с остатками речи, поскольку слух потеряли уже после рождения. Но даже если они и умеют говорить, то стараются этого не делать, потому что понимают, что их речь будет с ошибками, деформирована, а это может вызвать смех или непонимание. Они элементарно стесняются.

Есть и ограничения по темам для разговора. Рано или поздно, поверхностное общение заканчивается, хочется поговорить уже о чём-то серьёзном. О музыке? О кино? Театре? Далеко не со всеми. Не все ребята смотрят те же фильмы с субтитрами. Есть, конечно, кто смотрит. У них на страничках в ВКонтаке раздел видеозаписей заполнен фильмами с субтитрами. Поэтому тему для разговора выбираешь взвешенно, чтобы не было дискомфорта.

У меня, например, была большая проблема по началу с шутками. Я люблю пошутить, поиронизировать. А они очень доверчивые, всё воспринимают всерьёз.

В жестовом языке предложения строятся по своим законам – вся важная информация сообщается в конце фразы. Например, в разговорной речи смысловую нагрузку в предложении «Я еду в Москву» мы передаём интонацией и ударением на важном слове. В жестовом языке это будет уже три фразы: «Я еду в МОСКВУ», «В Москву я ЕДУ», «В Москву еду Я». К этой особенности нужно привыкать. Также предложения должны быть простыми, иначе вас просто не поймут, потеряв нить повествования. Книжные обороты в стиле Льва Николаевича Толстого не подойдут. В конце ставится и отрицание. Если мы говорим «не ходил», то жестами я сообщаю иначе – «ходить/нет».

Некоторые жесты мы используем, даже не подозревая, что это слова жестового языка: «привет», «пока», «позвони», «иди», «писать», «люблю» и др. Они всем понятны, потому что образны.

Я хочу выучить жестовый язык на профессиональном уровне, чтобы стать сурдопереводчиком. В Твери у нас всего лишь 3-4 сурдопереводчика на 400 глухих жителей. Этого очень мало. А походы в больницы, в домоуправление или другие официальные учреждения никто не отменял. Нужен переводчик. В том числе, и в кабинете врача. И получается, что об интимных вещах и проблемах узнаёт не только врач, но и посторонний человек. Моё знание жестового языка в такой ситуации может сильно помочь: больной сможет без посредника рассказать напрямую врачу о том, что его беспокоит. Так что это «плюсик» в моей анкете или резюме. Да, и кстати, русский жестовый язык считается иностранным, так что в графе «знание иностранных языков» я могу сделать такую пометку.

В Твери каждый год проходит фестиваль жестовой песни для глухих и слабослышащих ребят. В чём суть выступления? Включается фонограмма песни, и под неё выступающий показывает слова жестами, в темпе и ритме произведения, которое он исполняет. Главное – передать настроение, чувства и эмоции. Когда мы слышим песню, то, прежде всего, понимание приходит через музыку и голос певца, мы даже слов можем не разбирать. В жестовом пении всё иначе – мы словно смотрим видеоклип. На самом деле это выглядит очень красиво и завораживающе, потому что жестовый язык красив сам по себе. Вот сейчас ваши читатели, увидев, как общаются глухие люди, скажут: что же здесь красивого? Но надо понимать, что их быстрые жесты смазаны, как и наша разговорная речь тоже искажается. Другое дело – жестовая песня: там всё отточено, правильно, размеренно. Это волшебный процесс. Придите и посмотрите хотя бы раз или найдите в интернете видео.

Специально для наших читателей Алиса ответила на несколько вопросов о себе на жестовом языке и спела куплет из песенки. Попробуйте догадаться – какой!