В Твери пьяный водитель чуть не сбил трех рабочих, красивших ограждение

В ночь с 1 на 2 мая на Петербургском шоссе произошло ДТП с участием пьяного водителя. Как сообщают очевидцы водитель «Рено» несся на бешеной скорости, примерно 150 км/ч. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и чуть не сбил трех рабочих, которые красили дорожное ограждение. Мужчины вовремя сориентировались и отскочили в сторону. Автомобиль «Рено» задел генератор и врезался в «Фольксваген Поло».
Сам виновник аварии получил незначительные травмы.
Комментарии (4)
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SuperSemen69
02.05.2017 11:04
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WennDieSoldaten
02.05.2017 12:15
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