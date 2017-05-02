В Твери пьяный водитель чуть не сбил трех рабочих, красивших ограждение

В ночь с 1 на 2 мая на Петербургском шоссе произошло ДТП с участием пьяного водителя. Как сообщают очевидцы водитель «Рено» несся на бешеной скорости, примерно 150 км/ч. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и чуть не сбил трех рабочих, которые красили дорожное ограждение. Мужчины вовремя сориентировались и отскочили в сторону. Автомобиль «Рено» задел генератор и врезался в «Фольксваген Поло».

Сам виновник аварии получил незначительные травмы.