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В Твери пьяный водитель чуть не сбил трех рабочих, красивших ограждение

02 Мая 2017 09:43
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Фоторепортаж

В ночь с 1 на 2 мая на Петербургском шоссе произошло ДТП с участием пьяного водителя. Как сообщают очевидцы водитель «Рено» несся на бешеной скорости, примерно 150 км/ч. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и чуть не сбил трех рабочих, которые красили дорожное ограждение. Мужчины вовремя сориентировались и отскочили в сторону. Автомобиль «Рено» задел генератор и врезался в «Фольксваген Поло».

Сам виновник аварии получил незначительные травмы.

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Метки: дтп в твери пьяный водитель пьяный спровоцировал дтп авария в твери
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Комментарии (4)

  • fen 15 
    Рабочие ночью производят окраску, при этом нет ни одной фотографии, с заранее установлеными знаками, объезд, дорожные работы. Можно сказать им сильно повезло, хотябы пьянь за рулём не задавила, а руководству надо напомнить о мерах по обеспечении безопасности, при проведении работ в ночное, да и дневное время, дорога как ни как.
    02.05.2017 10:36
    1 | 8

  • id1Ray 
    судя по повреждениям скорость была не больше 30 км/ч, а то и меньше, на 150 там бы был фарш.
    02.05.2017 10:51
    0 | 8

  • SuperSemen69 
    Полностью согласен с idiRay, если бы скорость была 150км/час, то последствия были бы куда плачевнее. Как говориться у страха глаза велики:):):) Дорожники тоже молодцы, ночью красят это хорошо, что не мешают движению, но о своей собственной безопасности думать нужно! Будет уроком.
    02.05.2017 11:04
    0 | 5

    • WennDieSoldaten 
      Чудесное вмешательство генератора-миротворца :)
      02.05.2017 12:15
      0 | 1
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