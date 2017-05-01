Тверской Ботанический сад приглашает на свидание с весной

Как всегда тверской Ботанический сад прекрасен. А весной, когда все так устали от холодов и ненастья, здесь особенно уютно и тепло. Стоит первому весеннему солнышку пригреть, как здесь сквозь снег пробиваются цветы. А сейчас сад уже весь наполнился весной.

Солирует в саду сангвинария канадская. В группе в «ВК» сотрудники сада так описывают этот цветок: «(Sanguinaria canadensis) - прелестна, как первая влюбленность! Действительно, единственный представитель данного рода в диком виде произрастает в Северной Америке. Сейчас, сангвинария канадская солирует в Саду, она в самом цвету в парке». Фото из группы "Ботанического сада" в "ВК"