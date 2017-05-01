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ИК-7 в Тверской области посетили ревизоры: у осужденных жалоб не было

ИК-7 в Тверской области посетили ревизоры: у осужденных жалоб не было - ТИА
01 Мая 2017 19:54
Автор:

ИК-7 УФСИН России по Тверской области посетили председатель Общественной наблюдательной комиссии Тверской области Игорь Эльгардт и член ОНК Сергей Манюк. В сопровождении помощника начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС Ирины Воронцовой, начальника отдела организации лечебно-профилактической работы ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России Игоря Шмелева и руководства ржевской колонии строгого режима общественники обошли основные объекты жилой зоны колонии: отряды, штрафной изолятор и камеры, столовую для осужденных и медицинскую часть.

Проверяющие интересовались бытовыми условиями отбывания наказаний, питанием и медицинским обеспечением осужденных. Также представители ОНК провели личный прием осужденных и дали разъяснения по заданным вопросам. Жалоб от осужденных на ненадлежащие материально-бытовые условия в колонии не поступило, сообщает пресс-служба УФСИН по Тверской области

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Метки: ик-7 ОНК
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Комментарии (3)

  • 1% 
    у каторжан никогда не бывает жалоб, хотя у правозащитных организаций их всегда масса... странное совпадение, да?  такое унылое вранье можно было бы и не публиковать...
    01.05.2017 21:17
    0 | 4

    • serzhvorontsov79 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      01.05.2017 21:35
      0 | 0

  • lisikmobil 
    а у них  их не должно быть,что хотели,то и получили-строгача за просто так не дают
    01.05.2017 22:41
    0 | 0
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