ИК-7 в Тверской области посетили ревизоры: у осужденных жалоб не было

ИК-7 УФСИН России по Тверской области посетили председатель Общественной наблюдательной комиссии Тверской области Игорь Эльгардт и член ОНК Сергей Манюк. В сопровождении помощника начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС Ирины Воронцовой, начальника отдела организации лечебно-профилактической работы ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России Игоря Шмелева и руководства ржевской колонии строгого режима общественники обошли основные объекты жилой зоны колонии: отряды, штрафной изолятор и камеры, столовую для осужденных и медицинскую часть.

Проверяющие интересовались бытовыми условиями отбывания наказаний, питанием и медицинским обеспечением осужденных. Также представители ОНК провели личный прием осужденных и дали разъяснения по заданным вопросам. Жалоб от осужденных на ненадлежащие материально-бытовые условия в колонии не поступило, сообщает пресс-служба УФСИН по Тверской области