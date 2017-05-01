Жители Тверской области могут спросить по телефону: "куда бежать" если укусил клещ

С 1 по 15 мая организована «горячая линия» для тематического консультирования граждан по профилактике клещевого энцефалита.

Все желающие смогут получить рекомендации специалистов- эпидемиологов по следующим вопросам: Что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща? Куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при исследовании клеща? Какие основные признаки болезни? Где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита? График работы лабораторий и т.д.

Для консультации Вы можете позвонить по телефону "горячей линии" (4822) 34-70-18 (доб.118) с 09-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных и праздничных дней, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Тверской области