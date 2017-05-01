МЧС напоминает, до 20 мая запрещено разводить костры

Тверские спасатели продолжают проверять торфяники – ищут очаги возможных пожаров. 1 мая проверили территорию бывших торфоразработок посёлка Озерки Конаковского района. Мониторинг осуществляется с помощью специальной пожарно-спасательной техники, а также беспилотных летательных аппаратов.

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области № 117-пп от 27.04.2017 года «Об установлении особого противопожарного режима на территории Тверской области» на период с 30 апреля по 20 мая 2017 года на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан введен запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ.

Это значит, что многократно повышаются штрафы за нарушение требований пожарной безопасности для всех категорий лиц, а также категорически воспрещается разведение костров, сжигание мусора и травы, а в случае установления особо жаркой погоды вводится запрет на посещение лесов, сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области