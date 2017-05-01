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Тверские боксеры победили на XVI всероссийских соревнованиях по боксу класса «А»

01 Мая 2017 15:37
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Трое боксеров из Тверской области стали победителями XVI всероссийских соревнований по боксу класса «А», посвященных памяти первого мастера спорта СССР по боксу В.Н. Карелина, которые завершились 29 апреля в Твери. Спортсменов поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
На высшую ступень пьедестала почета поднялись Вадим  Саммель (г. Осташков), Алексей Кудласевич (г. Кашин) и Николай Звонарев  (г. Кимры).

Кроме того, по итогам соревнований боксеры выполнили нормативы мастера спорта России по боксу. Таких успехов представители тверской школы бокса добились впервые с 2011 года.

Турнир памяти В.Н. Карелина организован федерацией бокса Тверской области при поддержке регионального Правительства. В соревнованиях приняли участие 102 боксера из 23 субъектов страны. Тверской регион представляли восемь спортсменов, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

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Метки: бокс
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