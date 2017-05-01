Тверские боксеры победили на XVI всероссийских соревнованиях по боксу класса «А»

Трое боксеров из Тверской области стали победителями XVI всероссийских соревнований по боксу класса «А», посвященных памяти первого мастера спорта СССР по боксу В.Н. Карелина, которые завершились 29 апреля в Твери. Спортсменов поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Вадим Саммель (г. Осташков), Алексей Кудласевич (г. Кашин) и Николай Звонарев (г. Кимры).

Кроме того, по итогам соревнований боксеры выполнили нормативы мастера спорта России по боксу. Таких успехов представители тверской школы бокса добились впервые с 2011 года.

Турнир памяти В.Н. Карелина организован федерацией бокса Тверской области при поддержке регионального Правительства. В соревнованиях приняли участие 102 боксера из 23 субъектов страны. Тверской регион представляли восемь спортсменов, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области