tvernews.ru
01 мая Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери пройдет военно-исторический фестиваль «Тверская застава»

В Твери пройдет военно-исторический фестиваль «Тверская застава» - ТИА
01 Мая 2017 14:52
Автор:

Фоторепортаж

7 и 8 мая Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери и Тверской областной общественной организацией военно-патриотический фольклорно-этнографический историко-реконструкторский клуб «Дружина» при поддержке Комитета по делам молодёжи Тверской области проводится VII ежегодный военно-исторический фестиваль «Тверская застава». Место проведения фестиваля – г. Тверь, п. Власьево, берег р. Волга, возле липовой рощи. 

Каждый год на фестиваль приезжает более двух сотен людей, увлечённых материальной историей. Тверская застава – это грохот и треск металла, кипящие котлы и мясо на вертеле, крепость, которая пахнет свежей стружкой и теплым железом. Здесь умелые воины высекут искры из мечей противника, кузнецы раздуют пламя в горне, а за вратами крепости ощетинятся мечами и копьями два лагеря: тверского воинства и татарской орды. 

В программе также запланированы средневековые бои, исторические инсталляции, атмосферные познавательные квесты. Вход свободный.

Открытие фестиваля 7 мая (суббота) в 12:00 
Начало программы 8 мая (воскресенье) в 12:00 
Вся актуальная информация о фестивале в группе социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/zastavatver. Фото из группы "ВК" 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: реконструкция исторический фестиваль тверская застава
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери на остановке появился шкаф Мечислав с книгами для всех желающих

2017-04-28 15:17
71

В Тверской области установлена новая величина прожиточного минимума

2017-04-26 09:31
70

В Твери решили судьбу детской областной больницы: построят новое здание, а сгоревшее - законсервируют

2017-04-25 13:58
68

Прибыльное дело: в Твери рамешковские ловцы убивают собак на глазах у детей

2017-04-27 14:57
60

На свадьбу азербайджанцев в Кимрах ворвался ОМОН

2017-04-25 09:30
58

Возрождение гастротуризма: тверские фермеры показали рестораторам элитные сыры и колбасы, которые не встретишь в местных магазинах

2017-04-26 14:44
43

В Твери из-за халатности врачей от гриппа умер ребенок

2017-04-24 19:03
35

В Тверской области фура "Скания" врезалась в "Оку"

2017-04-26 09:09
31

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100