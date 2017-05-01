В Твери пройдет военно-исторический фестиваль «Тверская застава»

7 и 8 мая Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери и Тверской областной общественной организацией военно-патриотический фольклорно-этнографический историко-реконструкторский клуб «Дружина» при поддержке Комитета по делам молодёжи Тверской области проводится VII ежегодный военно-исторический фестиваль «Тверская застава». Место проведения фестиваля – г. Тверь, п. Власьево, берег р. Волга, возле липовой рощи.

Каждый год на фестиваль приезжает более двух сотен людей, увлечённых материальной историей. Тверская застава – это грохот и треск металла, кипящие котлы и мясо на вертеле, крепость, которая пахнет свежей стружкой и теплым железом. Здесь умелые воины высекут искры из мечей противника, кузнецы раздуют пламя в горне, а за вратами крепости ощетинятся мечами и копьями два лагеря: тверского воинства и татарской орды.

В программе также запланированы средневековые бои, исторические инсталляции, атмосферные познавательные квесты. Вход свободный.

Открытие фестиваля 7 мая (суббота) в 12:00

Начало программы 8 мая (воскресенье) в 12:00

Вся актуальная информация о фестивале в группе социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/zastavatver. Фото из группы "ВК"