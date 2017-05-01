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В Тверской области женщина сдавала свою квартиру под наркопритон за дозу

01 Мая 2017 14:03
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Наркопритон обнаружила полиция в Торжокском районе, в деревне Большая Киселенка. Оказалось, что 32-летняя безработная местная жительница время от времени сдавала свою квартиру наркоманам за дозу. Когда полицейские вошли в квартиру, «пир» был в самом разгаре: гости-наркоманы и сама хозяйка квартиры были под кайфом. Оперативники изъяли одноразовые шприцы, упаковки от лекарственных препаратов.

В отношении хозяйки квартиры возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», ей грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области

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Метки: наркопритон
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