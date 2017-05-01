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Тверской спортсмен - бронзовый призер чемпионата России по настольному теннису (спорт слепых)

01 Мая 2017 12:29
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Фоторепортаж

С 23 по 27 апреля в Раменском (Московская область) прошел чемпионат России по настольному теннису по спорту слепых. В соревнованиях приняли участие 60 мужчин и 35 женщин из 35 регионов страны. Тверскую область на этих состязаниях представляли спортсмены ГБУ «САШ» - Поляков Владимир и Балицкий Игорь, под руководством тренера Борисовой Ирины Владимировны.



По итогам соревнований Балицкий Игорь выиграл бронзовую медаль чемпионата.
Стоит отметить, что это уже вторая бронзовая медаль в копилке Игоря на главном соревновании страны - в прошлом году он добился аналогичного успеха. Поляков Владимир занял пятое место в итоговой таблице, сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

 

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Метки: спорт слепых чемпионата России по настольному теннису
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