Миграционные центры в Тверской области в майские праздники работать не будут

В связи с майскими праздниками в районах Тверской области 1 мая и 6, 7, 8, 9 мая 2017 года подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России работать не будут, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.
В связи с майскими праздниками в районах Тверской области 1 мая и 6, 7, 8, 9 мая 2017 года подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России работать не будут, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.
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