В Тверской области вандалы оставили русалку без груди и носа

Фотографии обезображенных фигур русалки, Нептуна, морского конька появились в социальной сети ВК в группе «Конаково Сити». Эти фигуры находятся в Конаковском районе, Елена Голубева написала, что они стоят «на берегу Донховки, если с большого моста смотреть в сторону лодочной станции, то их хорошо видно около жилых частных домов». Неизвестные злоумышленники надругались над статуями: отломали русалке грудь и нос, оставили без руки и носа морского царя, морскому коньку также отломали нос.
Комментарии (6)
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protivvsex
01.05.2017 12:37
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