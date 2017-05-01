В Тверской области вандалы оставили русалку без груди и носа

Фотографии обезображенных фигур русалки, Нептуна, морского конька появились в социальной сети ВК в группе «Конаково Сити». Эти фигуры находятся в Конаковском районе, Елена Голубева написала, что они стоят «на берегу Донховки, если с большого моста смотреть в сторону лодочной станции, то их хорошо видно около жилых частных домов». Неизвестные злоумышленники надругались над статуями: отломали русалке грудь и нос, оставили без руки и носа морского царя, морскому коньку также отломали нос.