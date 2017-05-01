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В Тверской области вандалы оставили русалку без груди и носа

В Тверской области вандалы оставили русалку без груди и носа - ТИА
01 Мая 2017 10:57
Автор:

Фоторепортаж

Фотографии обезображенных фигур русалки, Нептуна, морского конька появились в социальной сети ВК в группе «Конаково Сити». Эти фигуры находятся в Конаковском районе, Елена Голубева написала, что они стоят «на берегу Донховки, если с большого моста смотреть в сторону лодочной станции, то их хорошо видно около жилых частных домов». Неизвестные злоумышленники надругались над статуями: отломали русалке грудь и нос, оставили без руки и носа морского царя, морскому коньку также отломали нос.

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Метки: русалка нептун вандалы
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Комментарии (6)

  • Бертран 
    Диковатый народ живет в нашем регионе, но народ работящий и терпеливый, а это уже предпосылки на исправление. Будем и дальше стараться, господа, ведь известно, что вода и камень точит.
    01.05.2017 11:18
    1 | 1

  • Net. 
    Зас-анцы! Самим руки оторвать и запихать в то место каким, по ходу, думают!
    01.05.2017 11:19
    0 | 0

  • Dobry кrtek 
    ...
    Прикрепленные изображения:
    01.05.2017 11:26
    0 | 0

  • Buzzer 
    Деревянной бабе сисяндры оторвали. Ппц.
    01.05.2017 11:36
    2 | 0

  • 1% 
    вероятно, самка вандала хотела сделать себе коррекцию носа и вставить имплантанты, но вандал нашел более суровый способ порадовать ее.
    01.05.2017 11:41
    0 | 0

  • protivvsex 
    "вандалам" надо премию заплатить. Дети воспитанные на такой пошлости превращаются в вандалов.
    01.05.2017 12:37
    0 | 0
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