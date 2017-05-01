Из Пеновского района в Тверь больного доставили на вертолете МЧС КА-32А

30 апреля в Пеновскую районную больницу поступил 70-летний мужчина. Для оказания помощи больного нужно было срочно перевезти в Тверскую областную больницу. Было принято решение обратиться за помощью к МЧС по Тверской области – больного отправили в Тверь на санитарном вертолете КА-32А.

В 22:20 экипаж вертолёта КА-32А МЧС России, базирующегося на площадке Змеёво города Твери, с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел в центральную районную больницу Пеновского района для оказания неотложной помощи и транспортировки больного в Тверь.

В 01:18 пациент под надзором врачей вертолетом КА-32А МЧС России был доставлен в областную клиническую больницу города Твери, сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области