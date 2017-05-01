Тверские «Звезды» стали четвертыми на чемпионате мира по черлидингу

С 26 по 28 апреля в Орландо (США) прошел чемпионат мира по черлидингу под эгидой ICU. Впервые на чемпионате мира выступили и представители Твери – воспитанницы клуба «Звезды» (руководитель Ирина Мазалова), которые являются действующими победительницами первенства России.

Команда из 16 тверичанок выступала в номинации «Чир фристайл пом» среди юниорок (до 15 лет). где помимо них за победу боролись команды из Китая, Японии, Мексики, Финляндии, Шотландии, Австрии и Тайваня.

Тверской команде не хватило нескольких баллов, чтобы занять третье место, в итоге "Звезды" остановились на четвертой строчке. Золотые медали завоевали черлидеры Японии, серебряные – Финляндии, бронзовые – Мексики. Сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области.

