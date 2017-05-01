tvernews.ru
01 мая Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

1 мая – День весны и труда. В Твери праздничные мероприятия пройдут в Городском саду

1 мая – День весны и труда. В Твери праздничные мероприятия пройдут в Городском саду - ТИА
01 Мая 2017 08:31
Автор:

1 мая в России и во многих странах мира отмечается День труда. Долгое время он назывался День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, они потребовали 8-часовой рабочий день. Раньше этот праздник был революционным. Сегодня он потерял политическую окраску и стал весенним праздником труда. В Тверской области в этом году праздник  по-настоящему весенний, только к первомайским выходным погода порадовала нас таким долгожданным теплом. Традиционно главные праздничные мероприятия пройдут в тверском Городском саду.

1 мая в 12 часов в Городском саду состоится праздничная маевка, в которой примут участие представители Федерации тверских профсоюзов, руководство города Твери и Тверской области, общественность города. Для жителей и гостей пройдет концерт с участием самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры и детского коллектива «Фонтан. Чик» (г. Санкт-Петербург) с концертной программой «Моя страна, моя Россия».

МУП «Городской сад» подготовил интересную программу по открытию летнего сезона в Городском саду, которая начнется в 13 часов.

В каждом районе города Твери 1 мая состоятся праздники открытия фонтанов: на Тверской площади, набережной Афанасия Никитина, Комсомольской площади, в сквере «Героев Чернобыля» с участием творческих коллективов муниципальных учреждений.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: 1 мая городской сад
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Тверской области установлена новая величина прожиточного минимума

2017-04-26 09:31
70

В Твери на остановке появился шкаф Мечислав с книгами для всех желающих

2017-04-28 15:17
70

В Твери решили судьбу детской областной больницы: построят новое здание, а сгоревшее - законсервируют

2017-04-25 13:58
68

Прибыльное дело: в Твери рамешковские ловцы убивают собак на глазах у детей

2017-04-27 14:57
60

На свадьбу азербайджанцев в Кимрах ворвался ОМОН

2017-04-25 09:30
58

Возрождение гастротуризма: тверские фермеры показали рестораторам элитные сыры и колбасы, которые не встретишь в местных магазинах

2017-04-26 14:44
43

Тверскому хоккейному клубу грозит банкротство и закрытие

2017-04-24 13:23
38

Беспредел на Горбатке

2017-04-24 09:40
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100