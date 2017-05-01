1 мая – День весны и труда. В Твери праздничные мероприятия пройдут в Городском саду

1 мая в России и во многих странах мира отмечается День труда. Долгое время он назывался День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, они потребовали 8-часовой рабочий день. Раньше этот праздник был революционным. Сегодня он потерял политическую окраску и стал весенним праздником труда. В Тверской области в этом году праздник по-настоящему весенний, только к первомайским выходным погода порадовала нас таким долгожданным теплом. Традиционно главные праздничные мероприятия пройдут в тверском Городском саду.

1 мая в 12 часов в Городском саду состоится праздничная маевка, в которой примут участие представители Федерации тверских профсоюзов, руководство города Твери и Тверской области, общественность города. Для жителей и гостей пройдет концерт с участием самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры и детского коллектива «Фонтан. Чик» (г. Санкт-Петербург) с концертной программой «Моя страна, моя Россия».

МУП «Городской сад» подготовил интересную программу по открытию летнего сезона в Городском саду, которая начнется в 13 часов.

В каждом районе города Твери 1 мая состоятся праздники открытия фонтанов: на Тверской площади, набережной Афанасия Никитина, Комсомольской площади, в сквере «Героев Чернобыля» с участием творческих коллективов муниципальных учреждений.