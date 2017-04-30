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В Твери столкнулись "Форд" и "четырнадцатая"

В Твери столкнулись "Форд" и "четырнадцатая" - ТИА
Фото: Михаил Титов
30 Апреля 2017 21:34
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Около 20:00 в Твери на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева произошло ДТП. О происшествии сообщили пользователи группы "Подслушано у водителей. Тверь", по их словам, из-за аварии движение в сторону Южного путепровода оказалось затруднено.

Как пояснили ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, столкнулись автомобили "Форд" и ВАЗ-2114. К счастью, обошлось без пострадавших, однако обе машины получили серьёзные повреждения.

Фото: Екатерина Романцева

Фото: Михаил Титов

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Метки: дтп в твери авария в твери столкновение двух автомобилей гибдд по тверской области
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