В Твери столкнулись "Форд" и "четырнадцатая"

Около 20:00 в Твери на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева произошло ДТП. О происшествии сообщили пользователи группы "Подслушано у водителей. Тверь", по их словам, из-за аварии движение в сторону Южного путепровода оказалось затруднено.

Как пояснили ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, столкнулись автомобили "Форд" и ВАЗ-2114. К счастью, обошлось без пострадавших, однако обе машины получили серьёзные повреждения.

Фото: Екатерина Романцева

Фото: Михаил Титов