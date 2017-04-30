В Твери столкнулись "Форд" и "четырнадцатая"

Около 20:00 в Твери на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева произошло ДТП. О происшествии сообщили пользователи группы "Подслушано у водителей. Тверь", по их словам, из-за аварии движение в сторону Южного путепровода оказалось затруднено.
Как пояснили ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, столкнулись автомобили "Форд" и ВАЗ-2114. К счастью, обошлось без пострадавших, однако обе машины получили серьёзные повреждения.
Фото: Екатерина Романцева
Фото: Михаил Титов
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