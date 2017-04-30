Трое жителей Дубны промышляли в Кимрах воровством колёс на литых дисках с дорогих иномарок

В Кимрах задержали троих жителей Дубны, которые по ночам снимали с дорогих иномарок колёса на литых дисках, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

О преступлениях в дежурную часть МО МВД России «Кимрский» несколько потерпевших. Ущерб, нанесённый каждому из автовладельцев, составил от 12 до 17 тысяч рублей. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Стражи правопорядка установили личности подозреваемых в кражах: ими оказались трое жителей города Дубны в возрасте от 23 до 28 лет. Все трое дали признательные показания, часть похищенного имущества удалось вернуть законным владельцам.

По версии оперативников подозреваемые причастны как минимум к пяти аналогичным преступлениям. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.