9 мая в Тверском академическом театре драмы премьера - спектакль "Вечно живые"

Тверской академический театр драмы приготовил подарок всем, кто любит театральное искусство, а также хотел бы посетить спектакль, посвящённый ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто их ждал. Билеты на премьеру «Вечно живые», которая состоится в День победы, можно будет купить по единой цене – 200 рублей!

Первая пьеса известного советского драматурга Виктора Розова написана в 1943 году, во время Великой Отечественной войны, куда он отправился добровольцем и попал в народное ополчение. История «из уст очевидца» создана Розовым в отпуске после ранения, но была запрещена цензурой. Только в 1956 году спектакль по пьесе «Вечно живые» в постановке Олега Ефремова открыл театр «Современник». Затем по просьбе кинорежиссёра Михаила Калатозова драматург написал на основе пьесы сценарий любимого многими фильма «Летят журавли» 1957 года выпуска.

Драма «Вечно живые» отражает не что иное, как судьбу военного поколения, сражавшегося за свободу своих детей, внуков и правнуков. Режиссёр постановки Александр Павлишин уверен: «Вечно живыми остаются не только те, кто погиб на Великой отечественной войне, но и те, кто их ждал. Они живы, пока мы помним об их подвиге. Вечно живыми остаются темы человеческих страстей и чувств, выбора».

Благодаря акции «Доступный театр» в ТАТД, выразительный, патриотичный, глубокий спектакль об истории любви Бориса и Вероники можно посетить всей семьёй, или же подарить билеты своим бабушкам и дедушкам, сообщает пресс-служба театра. Драма «Вечно живые» особенно достойна внимания в День победы, когда весь народ вспоминает о главном: о тех, кто отдал жизнь за нашу с вами свободу.