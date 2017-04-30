tvernews.ru
01 мая Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

9 мая в Тверском академическом театре драмы премьера - спектакль "Вечно живые"

9 мая в Тверском академическом театре драмы премьера - спектакль "Вечно живые" - ТИА
30 Апреля 2017 19:01
Автор:

Тверской академический театр драмы приготовил подарок всем, кто любит театральное искусство, а также хотел бы посетить спектакль, посвящённый ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто их ждал. Билеты на премьеру «Вечно живые», которая состоится в День победы, можно будет купить по единой цене – 200 рублей!

Первая пьеса известного советского драматурга Виктора Розова написана в 1943 году, во время Великой Отечественной войны, куда он отправился добровольцем и попал в народное ополчение. История «из уст очевидца» создана Розовым в отпуске после ранения, но была запрещена цензурой. Только в 1956 году спектакль по пьесе «Вечно живые» в постановке Олега Ефремова открыл театр «Современник». Затем по просьбе кинорежиссёра Михаила Калатозова драматург написал на основе пьесы сценарий любимого многими фильма «Летят журавли» 1957 года выпуска. 

Драма «Вечно живые» отражает не что иное, как судьбу военного поколения, сражавшегося за свободу своих детей, внуков и правнуков. Режиссёр постановки Александр Павлишин уверен: «Вечно живыми остаются не только те, кто погиб на Великой отечественной войне, но и те, кто их ждал. Они живы, пока мы помним об их подвиге. Вечно живыми остаются темы человеческих страстей и чувств, выбора».

Благодаря акции «Доступный театр» в ТАТД, выразительный, патриотичный, глубокий спектакль об истории любви Бориса и Вероники можно посетить всей семьёй, или же подарить билеты своим бабушкам и дедушкам, сообщает пресс-служба театра. Драма «Вечно живые» особенно достойна внимания в День победы, когда весь народ вспоминает о главном: о тех, кто отдал жизнь за нашу с вами свободу.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: тверской академический театр драмы татд Вечно живые
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Тверской области установлена новая величина прожиточного минимума

2017-04-26 09:31
70

В Твери на остановке появился шкаф Мечислав с книгами для всех желающих

2017-04-28 15:17
69

В Твери решили судьбу детской областной больницы: построят новое здание, а сгоревшее - законсервируют

2017-04-25 13:58
68

Прибыльное дело: в Твери рамешковские ловцы убивают собак на глазах у детей

2017-04-27 14:57
60

На свадьбу азербайджанцев в Кимрах ворвался ОМОН

2017-04-25 09:30
58

Возрождение гастротуризма: тверские фермеры показали рестораторам элитные сыры и колбасы, которые не встретишь в местных магазинах

2017-04-26 14:44
43

Тверскому хоккейному клубу грозит банкротство и закрытие

2017-04-24 13:23
38

Беспредел на Горбатке

2017-04-24 09:40
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100