Экстренные службы изучают подозрительный предмет у храма в центре Твери

Центр Твери вновь взбудоражен сообщением о подозрительном предмете, похожем по виду на канистру.
Около 16:30 сотрудники МЧС и полиции съехались к храму на улице Советская, сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области.
Центр Твери вновь взбудоражен сообщением о подозрительном предмете, похожем по виду на канистру.
Около 16:30 сотрудники МЧС и полиции съехались к храму на улице Советская, сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области.
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