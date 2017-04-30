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В "Универсаме" на проспекте Чайковского сгорела холодильная установка

30 Апреля 2017 16:55
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30 апреля в 07:50 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС по Тверской области поступило сообщение о пожаре на проспекте Чайковского в Твери. На место выехали отделения ПСЧ №№ 1 и 74, СПСЧ и служба пожаротушения, сообщает пресс-служба ведомства. 

В 09:10 объявлена полная ликвидация пожара. Как выяснилось, возгорание произошло в магазине "Универсам", огонь повредил внутреннюю отделку на площади 3 кв. м. Пострадавших нет. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в холодильной установке. 

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Метки: пожар в магазине универсал в твери гу мчс по тверской области
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Комментарии (2)

  • Инокентий 
    С 07:50 до 09:10  ликвидировали пожар на 3 квадратных метра?! Браво!
    30.04.2017 17:07
    0 | 3

    • buch 
       Хоть так и то хорошо.
Вы не забывайте, что пожарные сегодня на вес золота. У них профессиональный праздник  со всеми вытекающими последствиями... )))
      30.04.2017 17:10
      0 | 4
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