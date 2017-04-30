В "Универсаме" на проспекте Чайковского сгорела холодильная установка

30 апреля в 07:50 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС по Тверской области поступило сообщение о пожаре на проспекте Чайковского в Твери. На место выехали отделения ПСЧ №№ 1 и 74, СПСЧ и служба пожаротушения, сообщает пресс-служба ведомства.

В 09:10 объявлена полная ликвидация пожара. Как выяснилось, возгорание произошло в магазине "Универсам", огонь повредил внутреннюю отделку на площади 3 кв. м. Пострадавших нет. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в холодильной установке.