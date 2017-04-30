В Тверской области обезвредили 20 снарядов времён Великой Отечественной войны

29 апреля группа специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Ржевском и Калининском районах обезвредила 20 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Из них:

- два 76-миллиметровых артиллерийских снаряда;

- две 82-миллиметровые минометные мины;

- двенадцать 50-миллиметровых минометных мин;

- один 105- миллиметровый артиллерийский снаряд;

- две ручные гранаты «РГД - 33».

При обнаружении взрывоопасного предмета ГУ МЧС по Тверской области рекомендует гражданам отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности и немедленно сообщить об обнаруженном предмете в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101». Действовать следует только в соответствии с полученными рекомендациями. До приезда специалистов не нужно подходить к подозрительному предмету и предпринимать самостоятельные действия по его обезвреживанию.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99, дежурная часть аварийно-спасательной службы - (4822) 34-30-94.