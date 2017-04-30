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В Весьегонском районе поймали браконьеров, промышлявших ловлей рыбы сетью

30 Апреля 2017 12:54
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Весьегонские полицейские поймали браконьеров на реке Молога, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Злоумышленники ловили рыбу при помощи сетей.

Браконьерами оказались два жителя Весьегонска 46 и 49 лет. Стражи порядка конфисковали более 30 экземпляров рыб различных пород, лодку и девяносто метров сетей. От фигурантов получены признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишения свободы на срок до пяти лет.

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Метки: рыболовы-браконьеры браконьерство в тверской области умвд по тверской области
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Комментарии (2)

  • uabumoderoff 
    Каждая рыбина больше 8т.р.?Так получается.
    30.04.2017 13:57
    0 | 2

  • Net. 
    Когда местные простолюдины рыбу ловят-это для поесть ( я думаю); а когда приезжают   "сироты" на наикрутяшных  машинах сетью реку перекрыть или "поглушить" это пи-ц! С последних, что самое обидное, "как с гуся вода"!!! А вот простолюдинам придётся  расплачиваться. Абсурд! Закон должен быть один для ВСЕХ!
    30.04.2017 14:03
    0 | 4
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