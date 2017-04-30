В Весьегонском районе поймали браконьеров, промышлявших ловлей рыбы сетью

Весьегонские полицейские поймали браконьеров на реке Молога, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Злоумышленники ловили рыбу при помощи сетей.

Браконьерами оказались два жителя Весьегонска 46 и 49 лет. Стражи порядка конфисковали более 30 экземпляров рыб различных пород, лодку и девяносто метров сетей. От фигурантов получены признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишения свободы на срок до пяти лет.