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В Тверской области поймали пьяного водителя-рецидивиста

30 Апреля 2017 12:37
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В Тверской области поймали пьяного водителя-рецидивиста, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области. На этот раз любителю посидеть за рулём в нетрезвом состоянии грозит реальный срок.

На 319 километре автодороги М-10 возле города Вышний Волочек сотрудники ГИБДД по Тверской области остановили для проверки документов автомобиль марки «Ауди» под управлением 37-летнего жителя Республики Карелия. Во время разговора сотрудники ДПС почувствовали резкий запах алкоголя, исходивший от водителя. Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение.

Как выяснилось, в минувшем году мужчину уже лишили прав за езду в нетрезвом виде, проводится проверка. Санкция статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Стражи правопорядка  обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Информацию гражданин может передать на номер дежурной части УМВД пл Тверской области: 02, 8(4822) 32-94-06, либо на номер дежурной части ГИБДД УМВД по Тверской области: 8(4822) 58-59-00.

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Метки: пьяный водитель умвд по тверской области
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Комментарии (1)

  • Net. 
    Сажать и не думать!
    30.04.2017 14:05
    0 | 2
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