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1 мая в Твери перекроют движение и запретят парковку на центральных улицах

1 мая в Твери перекроют движение и запретят парковку на центральных улицах - ТИА
Фото: pixabay.com
30 Апреля 2017 12:04
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В связи с проведением публичных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 1 мая будет прекращено движение всех видов транспорта на следующих улицах:

- с 8:00 до 10:00 по улице Ивана Седых на участке от улицы Новоторжской до улицы Советской;
- с 9:00 до 11:00 по Свободному переулку на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина;
- с 8:00 до 12:00 на Театральной площади:
- с 9:00 до 12:00 по улице Советской на участке от Волжского проезда до Смоленского переулка;
- с 9:30 до 12:00 по улице Салтыкова-Щедрина на участке от улицы Советской до площади Славы.

1 мая запрещается парковка всех видов транспортных средств с 6:00 до окончания мероприятий на участках дорог, указанных выше и на нижеперечисленных улицах:

- на улице Чернышевского на участке от Татарского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина;
- на улице Симеоновской на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Володарского;
- на улице Желябова на участке от улицы Володарского до Татарского переулка;
- на улице Салтыкова-Щедрина от улицы Медниковской до площади Славы;
- на проезжей части между улицей Староворобьевской и улицей Чернышевского.

УГИБДД по Тверской области предупреждает водителей: будьте внимательны при выборе маршрута движения!

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Метки: перекрытие движения в твери 1 мая в твери гибдд по тверской области
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