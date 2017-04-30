В Твери из-за короткого замыкания сгорело офисное здание

Вечером 29 апреля в Твери сгорело административно-офисное здание, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Сигнал о пожаре на улице Дмитрова поступил в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС по Тверской области в 20:00. На место выехали отделения ПСЧ №№ 3 и 77.

Уже в 20:16 пожар удалось локализовать, а в 22:07 - ликвидировать. Огонь уничтожил кровлю, повредил внутреннюю отделку по всей площади. Предположительно причиной пожара стало короткое замыкание.