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В Твери из-за короткого замыкания сгорело офисное здание

В Твери из-за короткого замыкания сгорело офисное здание - ТИА
30 Апреля 2017 11:31
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Вечером 29 апреля в Твери сгорело административно-офисное здание, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Сигнал о пожаре на улице Дмитрова поступил в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС по Тверской области в 20:00. На место выехали отделения ПСЧ №№ 3 и 77.

Уже в 20:16 пожар удалось локализовать, а в 22:07 - ликвидировать. Огонь уничтожил кровлю, повредил внутреннюю отделку по всей площади. Предположительно причиной пожара стало короткое замыкание.

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Метки: пожар в твери короткое замыкание электропроводки сгорело офисное здание гу мчс по тверской области
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Комментарии (4)

  • hell 
    Где это? Знаю Димитрова Георгия...
    30.04.2017 12:09
    0 | 5

  • vepr76 
    Жадность не давала электрика , хотя бы, на полставки взять ?
    30.04.2017 12:30
    0 | 1

    • Mitrij 
      Финна нашего на них нету.
      30.04.2017 14:51
      0 | 3

      • Uylo_Yobannen 
        Там, вроде, и без меня нормально справились, судя по результату.
        30.04.2017 17:59
        0 | 0
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