Тверичан приглашают на ежегодный Фестиваль детского мюзикла

С 10 по 31 мая в театре-студии "Премьер" в Твери (ул. Желябова, 22) пройдёт ежегодный Фестиваль детского мюзикла. Юные актёры Школы Мюзикла подарят любителям музыкального театра премьерные постановки детских и семейных мюзиклов.
Программа фестиваля:
10-11 мая
"ОГНИВО" (0+) - классическая музыкальная сказка, которую непременно полюбят зрители всех возрастов.
17-19 мая
"СОЛНЕЧНЫЙ ЦВЕТОК" (0+) - этнический колорит народов севера, оригинальные костюмы и музыка.
23-25 мая
"ПО ДОРОГЕ ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА" (0+) - "Мультяшный", по словам режиссера, мюзикл подарит зрителю яркие краски образов, костюмов, декораций и музыки.
29-31 мая
"КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ" (12+) - мюзикл для взрослой и подростковой аудитории выполнен в мелодраматической манере, в нем поднимаются вопросы семейных ценностей, любви, верности в свойственной О. Уайльду философии символизма.
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