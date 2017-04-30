Тверичан приглашают на ежегодный Фестиваль детского мюзикла

С 10 по 31 мая в театре-студии "Премьер" в Твери (ул. Желябова, 22) пройдёт ежегодный Фестиваль детского мюзикла. Юные актёры Школы Мюзикла подарят любителям музыкального театра премьерные постановки детских и семейных мюзиклов.

Программа фестиваля:

10-11 мая

"ОГНИВО" (0+) - классическая музыкальная сказка, которую непременно полюбят зрители всех возрастов.

17-19 мая

"СОЛНЕЧНЫЙ ЦВЕТОК" (0+) - этнический колорит народов севера, оригинальные костюмы и музыка.

23-25 мая

"ПО ДОРОГЕ ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА" (0+) - "Мультяшный", по словам режиссера, мюзикл подарит зрителю яркие краски образов, костюмов, декораций и музыки.

29-31 мая

"КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ" (12+) - мюзикл для взрослой и подростковой аудитории выполнен в мелодраматической манере, в нем поднимаются вопросы семейных ценностей, любви, верности в свойственной О. Уайльду философии символизма.