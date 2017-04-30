tvernews.ru
30 апреля Воскресенье :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Тверичан приглашают на ежегодный Фестиваль детского мюзикла

Тверичан приглашают на ежегодный Фестиваль детского мюзикла - ТИА
30 Апреля 2017 11:18
Автор:

С 10 по 31 мая в театре-студии "Премьер" в Твери (ул. Желябова, 22) пройдёт ежегодный Фестиваль детского мюзикла. Юные актёры Школы Мюзикла подарят любителям музыкального театра премьерные постановки детских и семейных мюзиклов. 

Программа фестиваля: 

10-11 мая

"ОГНИВО" (0+) - классическая музыкальная сказка, которую непременно полюбят зрители всех возрастов. 

17-19 мая

"СОЛНЕЧНЫЙ ЦВЕТОК" (0+) - этнический колорит народов севера, оригинальные костюмы и музыка. 

23-25 мая

"ПО ДОРОГЕ ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА" (0+) - "Мультяшный", по словам режиссера, мюзикл подарит зрителю яркие краски образов, костюмов, декораций и музыки.

29-31 мая 

"КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ" (12+) - мюзикл для взрослой и подростковой аудитории выполнен в мелодраматической манере, в нем поднимаются вопросы семейных ценностей, любви, верности в свойственной О. Уайльду философии символизма.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: фестиваль детского мюзикла театр-студия премьер детские мюзиклы в твери
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Тверской области установлена новая величина прожиточного минимума

2017-04-26 09:31
70

В Твери на остановке появился шкаф Мечислав с книгами для всех желающих

2017-04-28 15:17
69

В Твери решили судьбу детской областной больницы: построят новое здание, а сгоревшее - законсервируют

2017-04-25 13:58
68

На свадьбу азербайджанцев в Кимрах ворвался ОМОН

2017-04-25 09:30
58

Прибыльное дело: в Твери рамешковские ловцы убивают собак на глазах у детей

2017-04-27 14:57
55

Возрождение гастротуризма: тверские фермеры показали рестораторам элитные сыры и колбасы, которые не встретишь в местных магазинах

2017-04-26 14:44
43

Тверскому хоккейному клубу грозит банкротство и закрытие

2017-04-24 13:23
38

Беспредел на Горбатке

2017-04-24 09:40
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100