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В Тверской области мотоциклист разбился насмерть, его мотоцикл сгорел

В Тверской области мотоциклист разбился насмерть, его мотоцикл сгорел - ТИА
30 Апреля 2017 10:32
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28 апреля в Тверской области произошло два ДТП с участием мотоциклов, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области. Один из мотоциклистов пострадал, ещё один погиб на месте аварии.

Около 18:15 на 17 км подъезда к госкомплексу «Завидово» в Конаковском районе 59-летний водитель "SUBARU B9 TRIBECA" на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному мотоциклу без государственных регистрационных знаков под управлением 21-летнего водителя без мотошлема. В результате аварии мотоцикл загорелся, мотоциклист от полученных травм скончался на месте ДТП.

Видео: Сергей Белов

Около 17:20 в Кашине в районе дома 75 по улице К. Маркса 27-летний водитель мотоцикла «Вирага» без государственных регистрационных знаков, без категории «А», столкнулся с автомобилем «ЛАДА Ларгус». В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали.

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Комментарии (8)

  • DenBlldenn 
    Отличное открытие сезона =)
Поздравляю!
    30.04.2017 10:57
    1 | 8

  • Dobry кrtek 
    ...
    Прикрепленные изображения:
    30.04.2017 11:02
    0 | 3

  • 1% 
    ну это сельские парни, решившие за пивком на мопеде прокатиться) хрусты начнут позже появляться... вообще, в Твери много любителей рисовых пластиков (некоторые блацкдевилы вообще предпочитают рисовый литр брать первым мотом), естественно, что данные персонажи не осведомлены об особенностях управления мотоциклом. Запретить ездить на байке - это абсурд и рашизм, самое здравое будет если правительство области найдет какую-нибудь дорогу для них, огородит и сделает импровизированный трэк. Так и блацкдевилам будет сподручнее понять что бывает за отметкой в 200 км/ч (кстати, без существенной опасности для жизни) и для обывателей наступит долгожданная "стабильность". Деньги на это есть, да и много не надо.
    30.04.2017 11:54
    0 | 3

  • ГРАЖДАНСКАЯ ЯРОСТЬ 
    А причем тут хрустик? Четко же написано что "...59-летний водитель "SUBARU B9 TRIBECA" на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному мотоциклу..." 
Поселение 60-ти летнему как минимум светит
    30.04.2017 13:27
    1 | 2

  • Zloi 
    Обожаю наших летчиков, из последних денег купить убитый мот, вообразить себя участником гонок на острове мэн и начать гонять, на экип бабла не остается. шлем то нормальный от 25, и куртяшка еще дороже, молчу про штанишки и боты. Пренебрежения и авось выливается как раз в такие случаи. да и дороги авно у нас, где гонять то? если даже на платной появились ямы.
    30.04.2017 13:50
    0 | 2

  • Net. 
    Такие молодые ребята... Соболезнования родителям! Отнеси помилуй оказаться на их месте.
    30.04.2017 13:55
    0 | 0

  • hellraiser 
    Прекрасное видео - мопедисты летают, Пензы ездят бездумно , тп паркуются как тп-ы
    30.04.2017 14:47
    0 | 4

    • Proletary 
      Пейзане...
      30.04.2017 15:15
      0 | 2
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