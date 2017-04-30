В Тверской области мотоциклист разбился насмерть, его мотоцикл сгорел

28 апреля в Тверской области произошло два ДТП с участием мотоциклов, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области. Один из мотоциклистов пострадал, ещё один погиб на месте аварии.

Около 18:15 на 17 км подъезда к госкомплексу «Завидово» в Конаковском районе 59-летний водитель "SUBARU B9 TRIBECA" на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному мотоциклу без государственных регистрационных знаков под управлением 21-летнего водителя без мотошлема. В результате аварии мотоцикл загорелся, мотоциклист от полученных травм скончался на месте ДТП.

Видео: Сергей Белов

Около 17:20 в Кашине в районе дома 75 по улице К. Маркса 27-летний водитель мотоцикла «Вирага» без государственных регистрационных знаков, без категории «А», столкнулся с автомобилем «ЛАДА Ларгус». В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали.