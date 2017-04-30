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К 350-летию обретения мощей Нила Столобенского на истоке Волги воссоздадут исторический мост и построят две вертолётные площадки

30 Апреля 2017 09:49
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В Нило-Столобенской пустыни полным ходом идет подготовка к главному празднику обители – 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского. 29 апреля на месте побывал губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор осмотрел главный храм монастыря – Богоявленский собор, где ведется реставрация. Глава региона ознакомился также с ходом ремонтных работ на келейном корпусе, пристани. Также в настоящее время на территории обители ведется подсыпка береговой линии, ремонт фасадов. Через 2 недели начнётся реализация программы дорожного ремонта. 

Также в регионе проводятся мероприятия для обеспечения комфортного и познавательного пребывания гостей на территории Осташковского района. Ожидается, что праздник посетят более 10 тысяч человек. 

Сейчас идет подготовка территории для размещения паломнического лагеря, приводится в порядок инфраструктура. Зарегистрироваться на расселение в лагере можно заполнив анкету, размещенную на сайтах Тверской епархии и Нило-Столобенской пустыни. Необходимую информацию о предстоящих мероприятиях можно получить, позвонив бесплатно на «горячую линию» паломнического центра 8-800-350-28-90. Звонки принимаются с 11.00 до 16.00 с понедельника по пятницу.

Кроме того, глава региона побывал на истоке Волги, где в рамках торжеств состоятся мероприятия и экскурсии для гостей. В преддверии праздника на истоке идет масштабное благоустройство: там расчищают территорию, а до 1 июня отремонтируют пришедшие в негодность мостки. К этому же сроку будут проведены ремонтно-реставрационные работы в часовне на истоке, Никольском храме и храме Преображения Господня. Обустроят ступеньки на спуске к истоку и дорогу для подъезда транспорта. Приведут в порядок смотровую площадку, обновят скамейки.

Кроме того, планируется в историческом виде воссоздать первый мост через Волгу. Существующую бетонную плиту заменят на деревянное сооружение на основе металлоконструкции. Для удобства гостей будут обустроены парковки для автобусов и личного транспорта у истока и Ольгина монастыря, а также две вертолётные площадки. К знаменательной дате на территории истока пробурят скважину с гидрантом и колонкой.

Игорь Руденя отдельно осмотрел строящееся деревянное здание под библиотеку, келейные помещения и гараж. Прежнее строение было полностью уничтожено огнем во время пожара в феврале этого года. Губернатор подарил несколько изданий для восстанавливаемого библиотечного фонда.

Торжества по случаю 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского пройдут с 8 по 11 июня 2017 года в Нило-Столобенской пустыни. 9 июня Божественную литургию в обители возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ключевые моменты праздника будут транслироваться на экранах, установленных на территории монастыря на острове Столобный и на площадке у деревни Светлица.

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Метки: исток волги нило-столобенская пустынь губернатор Игорь Руденя вертолетная площадка 350-летие обретения мощей Нила Столобенского
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Комментарии (8)

  • Serge 
    Площадки вертолетные для кого? И из чьего кармана (бюджета)?
    30.04.2017 10:48
    0 | 7

    • pereima 
      Если сразу две - понятно, для кого.
      30.04.2017 11:20
      0 | 6

      • vo-vam 
        Тандемом прилетать будут )))
        30.04.2017 12:32
        0 | 4

    • 1% 
      Serge, из твоего и из моего карманов... просто других расходов в области нет - все настолько круто и здорово, что даже не знаешь с чего начать перечислять.
      30.04.2017 11:56
      0 | 5

  • 100 % 
    Не одна сотня мильенов будет угрохана (еще столько же - растащено) ради 10 тыс. человек, которые прибудут сюда на 2 ночи и 3 дня, а 1,5 млн. жителей области так и не узнают, что такое "льготные лекарства в наличии, бесплатные сложнейшие операции для детей, ясли для малышей, льготные проезды для студентов и школьников"... и еще много чего так и останется непознанного... Но. За них будет МОЛИТЬСЯ сам губернатор! Честь - то какая!!!  Какие уж тут бесплатные дрова для стариков и детские санатории! О другом мыслить надобно... О вечном...
    30.04.2017 12:52
    0 | 6

  • antiER 
    ....
У стен монастыря
Опять большой переполох -
По мелкой речке к ним приплыл
Четырнадцатирукий бог.
Монахи с матом машут кольями,
Бегут его спасти
А бог глядит, что дело плохо,
Кричит: "Пусти! Пусти!"
Настоятель в женском платье
Так и скачет на песке...
Я гляжу на это дело
В древнерусской тоске.

А над обдолбанной Москвою
В небо лезут леса,
Турки строят муляжи святой Руси
За полчаса,
У хранителя святыней
Палец пляшет на курке,
Знак червонца проступает 
Вместо лика на доске,
"Хари Кришна" ходят строем
По Арбату и Тверской...
Я боюсь, что сыт по горло
Древнерусской тоской.
8


Источник: Аквариум - Древнерусская тоска слова, текст песни. http://txtmusic.ru/view.php?id=29089#ixzz4fjWz07dQ
    30.04.2017 14:59
    0 | 3

  • antiER 
     "скважина с гидрантом и колонкой" на истоке Волги??? Что может быть кощунственее.
К святым местам поломники пешком шли, а не на вертолетах летали. Руденя совсем перебирает. Надеюсь у тех для кого это строится хватит ума этим не воспользоваться, только не говорите, что это для сан. авиации.
    30.04.2017 15:08
    0 | 4

  • arcadi007 
    Нет слов.
Вертолетные площадки они строят. (нецензурное выражение)
Уж тогда сразу полосу для самолетов развернули бы. У нас весь народ последнее время на вертолетах передвигается. А те которые с самых низов, типа Чубайсов и Сердюковых на самолетах всё больше.
Слава партии Единой России и её генеральному секретарю Медведеву! 
Ура товарищи!
    30.04.2017 15:26
    0 | 4
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