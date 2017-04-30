К 350-летию обретения мощей Нила Столобенского на истоке Волги воссоздадут исторический мост и построят две вертолётные площадки

В Нило-Столобенской пустыни полным ходом идет подготовка к главному празднику обители – 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского. 29 апреля на месте побывал губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор осмотрел главный храм монастыря – Богоявленский собор, где ведется реставрация. Глава региона ознакомился также с ходом ремонтных работ на келейном корпусе, пристани. Также в настоящее время на территории обители ведется подсыпка береговой линии, ремонт фасадов. Через 2 недели начнётся реализация программы дорожного ремонта.

Также в регионе проводятся мероприятия для обеспечения комфортного и познавательного пребывания гостей на территории Осташковского района. Ожидается, что праздник посетят более 10 тысяч человек.

Сейчас идет подготовка территории для размещения паломнического лагеря, приводится в порядок инфраструктура. Зарегистрироваться на расселение в лагере можно заполнив анкету, размещенную на сайтах Тверской епархии и Нило-Столобенской пустыни. Необходимую информацию о предстоящих мероприятиях можно получить, позвонив бесплатно на «горячую линию» паломнического центра 8-800-350-28-90. Звонки принимаются с 11.00 до 16.00 с понедельника по пятницу.

Кроме того, глава региона побывал на истоке Волги, где в рамках торжеств состоятся мероприятия и экскурсии для гостей. В преддверии праздника на истоке идет масштабное благоустройство: там расчищают территорию, а до 1 июня отремонтируют пришедшие в негодность мостки. К этому же сроку будут проведены ремонтно-реставрационные работы в часовне на истоке, Никольском храме и храме Преображения Господня. Обустроят ступеньки на спуске к истоку и дорогу для подъезда транспорта. Приведут в порядок смотровую площадку, обновят скамейки.

Кроме того, планируется в историческом виде воссоздать первый мост через Волгу. Существующую бетонную плиту заменят на деревянное сооружение на основе металлоконструкции. Для удобства гостей будут обустроены парковки для автобусов и личного транспорта у истока и Ольгина монастыря, а также две вертолётные площадки. К знаменательной дате на территории истока пробурят скважину с гидрантом и колонкой.

Игорь Руденя отдельно осмотрел строящееся деревянное здание под библиотеку, келейные помещения и гараж. Прежнее строение было полностью уничтожено огнем во время пожара в феврале этого года. Губернатор подарил несколько изданий для восстанавливаемого библиотечного фонда.

Торжества по случаю 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского пройдут с 8 по 11 июня 2017 года в Нило-Столобенской пустыни. 9 июня Божественную литургию в обители возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ключевые моменты праздника будут транслироваться на экранах, установленных на территории монастыря на острове Столобный и на площадке у деревни Светлица.