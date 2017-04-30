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Сотрудники МЧС и студенты рассказали дачникам Тверской области о пожарной безопасности

30 Апреля 2017 09:31
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29 апреля на территории ряда садоводческих товариществ Тверской области сотрудники МЧС России провели акцию по предупреждению палов сухой травы «День безопасности». В ней приняли участие волонтеры из образовательных учреждений региона, сообщает пресс-служба правительства области.

В главное управление МЧС России по Тверской области прибыли студенты Тверского государственного медицинского университета, Тверского колледжа им. А.Н. Коняева, кадеты школы № 16 областного центра. Сотрудники регионального управления МЧС провели с волонтерами инструктаж, раздали памятки по пожарной безопасности. Затем участники акции отправились в садовые некоммерческие товарищества (СНТ), близко граничащие с лесопосадками, где провели с дачниками разъяснительную работу о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Основной акцент сделан на предупреждении палов сухой растительности и пожаров в жилом секторе.

В настоящее время в соответствии с задачей, поставленной губернатором Тверской области, сотрудники МЧС увеличили на территории региона количество профилактических рейдов с населением по недопущению сжигания сухой растительности в весенне-летний пожароопасный период.

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Метки: пал сухой травы гу мчс по тверской области правительство тверской области профилактическая работа
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Комментарии (3)

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Что, неужто техника оказалась не готова, леса не опаханы, пруды заросли, и осталось только вести среди дачников разъяснительную работу? Ай-яй-яй...
И это в то время как чиновники рапортуют о полной готовности к пожароопасному сезону, космические корабли бороздят просторы Вселенной, а весь  мир рукоплещет труженикам нашего большого балета... 
Правильно, и мух отгоняйте.
    30.04.2017 10:01
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    "...кадеты школы № 16..."???
    Прикрепленные изображения:
    30.04.2017 10:11
    0 | 1

  • 1% 
    короче, леди и джентльмены, МЧС подает нам сигнал, что тактично съезжает с тушения пожаров. Если что, то пожары организованы местными жителями (как например вчера было заявлено в Бурятии), тушить их будут школьник и срочники, а деньги на МЧС куда-то делись и вообще, не нашего ума дела.
    30.04.2017 11:59
    0 | 2
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