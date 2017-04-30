Сотрудники МЧС и студенты рассказали дачникам Тверской области о пожарной безопасности

29 апреля на территории ряда садоводческих товариществ Тверской области сотрудники МЧС России провели акцию по предупреждению палов сухой травы «День безопасности». В ней приняли участие волонтеры из образовательных учреждений региона, сообщает пресс-служба правительства области.

В главное управление МЧС России по Тверской области прибыли студенты Тверского государственного медицинского университета, Тверского колледжа им. А.Н. Коняева, кадеты школы № 16 областного центра. Сотрудники регионального управления МЧС провели с волонтерами инструктаж, раздали памятки по пожарной безопасности. Затем участники акции отправились в садовые некоммерческие товарищества (СНТ), близко граничащие с лесопосадками, где провели с дачниками разъяснительную работу о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Основной акцент сделан на предупреждении палов сухой растительности и пожаров в жилом секторе.

В настоящее время в соответствии с задачей, поставленной губернатором Тверской области, сотрудники МЧС увеличили на территории региона количество профилактических рейдов с населением по недопущению сжигания сухой растительности в весенне-летний пожароопасный период.