В Твери прошёл митинг «Надоел»

Подобные акции прошли 29 апреля по всей России. В Твери согласованный с администрацией митинг проходил с 14.00 до 16.00 в сквере на проспекте Ленина, напротив Тверского государственного технического университета.
На митинг вышли около 100 человек. Митингующие пришли сказать, что именно им надоело – от очередей в больницах и ям на дорогах до несменяемости власти. Собравшиеся отнесли в администрацию президента обращения с просьбой к Владимиру Путину не участвовать в выборах 2018 года.
В Твери никто из митингующих не был задержан, в то время как в других городах России задержаны десятки человек, как сообщают федеральные СМИ. Полиции, сообщают очевидцы, в сквере было больше, чем самих митингующих.
Комментарии (3)
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uabumoderoff
29.04.2017 22:20
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TvereZ
29.04.2017 22:35
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