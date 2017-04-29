В Твери прошёл митинг «Надоел»

Подобные акции прошли 29 апреля по всей России. В Твери согласованный с администрацией митинг проходил с 14.00 до 16.00 в сквере на проспекте Ленина, напротив Тверского государственного технического университета.

На митинг вышли около 100 человек. Митингующие пришли сказать, что именно им надоело – от очередей в больницах и ям на дорогах до несменяемости власти. Собравшиеся отнесли в администрацию президента обращения с просьбой к Владимиру Путину не участвовать в выборах 2018 года.

В Твери никто из митингующих не был задержан, в то время как в других городах России задержаны десятки человек, как сообщают федеральные СМИ. Полиции, сообщают очевидцы, в сквере было больше, чем самих митингующих.