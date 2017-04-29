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В Твери прошёл митинг «Надоел»

В Твери прошёл митинг «Надоел» - ТИА
29 Апреля 2017 21:54
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Фоторепортаж

Подобные акции прошли 29 апреля по всей России. В Твери согласованный с администрацией митинг проходил с 14.00 до 16.00 в сквере на проспекте Ленина, напротив Тверского государственного технического университета.

На митинг вышли около 100 человек. Митингующие пришли сказать, что именно им надоело – от очередей в больницах и ям на дорогах до несменяемости власти. Собравшиеся отнесли в администрацию президента обращения с просьбой к Владимиру Путину не участвовать в выборах 2018 года.

В Твери никто из митингующих не был задержан, в то время как в других городах России задержаны десятки человек, как сообщают федеральные СМИ.  Полиции, сообщают очевидцы, в сквере было больше, чем самих митингующих. 

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Метки: митинг надоел митинги в твери акция в твери
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Комментарии (3)

  • protivvsex 
    вот и отлично. видимо "зеленка" стала волшебным зельем.
    29.04.2017 22:04
    2 | 0

  • uabumoderoff 
    Если полицейских было больше,чем митингующих,то надо полицейских задерживать.
    29.04.2017 22:20
    0 | 3

    • TvereZ 
      Истину глаголеши! На 146% уверен, что поллюционеры разрешения на свое несанкционированное сборище не получали! 
)))
      29.04.2017 22:35
      0 | 0
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