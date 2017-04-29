52-летний мужчина похитил пять чугунных радиаторов и сдал на металлолом

В полицию с заявлением о краже обратилась 27-летняя жительница деревни Поддубье Фировского района. Полицейские установили, что злоумышленник повредил замок входной двери, пробрался в домовладение и похитил пять чугунных радиаторов, общей стоимостью более 25 000 рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 52-летний житель соседней деревни. Мужчина был задержан по месту проживания. Как пояснил злоумышленник похищенное он сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.