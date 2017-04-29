В Тверской области сгорел гараж с иномаркой

В 14:59 29 апреля в МЧС поступило сообщение о пожаре в Конаковском районе, в селе Завидово.
На место пожара выехало отделение пожарно-спасательной части №29. Пожар произошел в гараже. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены второго этажа по всей площади, на первом этаже повреждена внутренняя отделка стен, а так же сгораемые элементы автомобиля Шкода Октавия. Предположительная причина пожара, как сообщили в пресс-службе МЧС, короткое замыкание электропроводки.
В 15:20 объявлена локализация пожара. В 17:25 объявлена полная ликвидация пожара.
Всего к ликвидации пожара было привлечено 4 человека и 1 единица техники.
Комментарии (3)
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TvereZ
29.04.2017 22:33
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