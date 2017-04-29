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В Тверской области сгорел гараж с иномаркой

В Тверской области сгорел гараж с иномаркой - ТИА
29 Апреля 2017 20:29
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В 14:59 29 апреля в МЧС поступило сообщение о пожаре в Конаковском районе, в селе Завидово.

На место пожара выехало отделение пожарно-спасательной части №29. Пожар произошел в гараже. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены второго этажа по всей площади, на первом этаже повреждена внутренняя отделка стен, а так же сгораемые элементы автомобиля Шкода Октавия. Предположительная причина пожара, как сообщили в пресс-службе МЧС, короткое замыкание электропроводки.

В 15:20 объявлена локализация пожара. В 17:25 объявлена полная ликвидация пожара.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 4 человека и 1 единица техники.

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Метки: пожар в гараже мчс по тверской области сгорела иномарка
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Комментарии (3)

  • hell 
    Конечно проводка...ибо проще нетути...для закрытия и отписки...
    29.04.2017 21:19
    0 | 1

  • horton 
    Что-то на фото сложно разглядеть второй этаж... или от него, все же, ничего не осталось?
    29.04.2017 22:14
    0 | 0

  • TvereZ 
    Сгорел как порядочный, один, в специально отведенном для этого месте. А не как разные автонищеброды, горящие во дворах и поджигающие соседние машины и более полезный мусор... )))
    29.04.2017 22:33
    0 | 0
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