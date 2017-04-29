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Детский сад в Хотилово-2 станет частью образовательного комплекса со школой и спортивными объектами

29 Апреля 2017 19:35
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29 апреля губернатор Игорь Руденя посетил строительную площадку детского сада на территории войсковой части в Хотилово-2. Здание детского сада уже возведено, сейчас начинаются внутренние отделочные работы, ведется подключение к системе электроснабжения, обустройство наружных инженерных сетей. По планам детский сад должен открыть двери для воспитанников к началу нового учебного года.

Решение о строительстве в Хотилово – 2 учреждения дошкольного образования было принято в апреле прошлого года после посещения действующего детского сада, который размещается в приспособленном помещении жилого дома.

Новый детский сад рассчитан на 100 мест. Строительство ведётся при поддержке «Роснефти» в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Тверской области. Вклад компании в финансирование работ – 80 млн. рублей. Полная стоимость объекта – порядка 130 млн рублей.

Детский сад наряду со школой и несколькими спортивными объектами станет частью единого образовательного комплекса на территории войсковой части Хотилово-2. Комплекс объединит детский сад, школу и несколько спортивных объектов.

В частности, на его территории предусмотрено строительство двухэтажного здания, где разместятся спортивный зал, начальная школа и информационно-библиотечный центр. Действующую школу и пристройку соединит крытый переход. Реализация проекта финансируется из внебюджетных источников.

В здании школы будет проведена реконструкция входной группы, осуществлен капитальный ремонт кровли, фасада, системы вентиляции, а также санитарных комнат по соответствующей областной программе. В помещение существующего спортзала будет переведена столовая и блок питания, за счет чего увеличится количество учебных классов. А в перспективе возможно появление на территории физкультурно-оздоровительного комплекса и стадиона.

Кроме того, принято решение о строительстве современной модульной котельной, которая будет отапливать весь образовательный комплекс.

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Метки: правительство тверской обалсти детский сад в хотилово игорь руденя
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