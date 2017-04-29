В Тверской области на пожаре погиб 57-летний мужчина

Утром 29 апреля в оперативную дежурную смену МЧС поступило сообщение о пожаре в Ржеве. На улице Максима Горького загорелся частный дом.

На место пожара выехали отделения пожарно-спасательных частей №12 и №62. Огонь уничтожил внутреннюю отделку стен на площади 10 квадратных метров. при разборе завалов спасатели обнаружили труп мужчины – 57-летнего хозяина дома.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, по предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.