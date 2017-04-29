В Тверской области суд взял под стражу несовершеннолетнего торговца наркотиками

28 апреля 2017 года Лихославльский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении несовершеннолетнего, задержанного по подозрению в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ст. 228.1 ч. 1 УК РФ. По версии следствия, молодой человек совершил незаконный сбыт наркотического средства.

Суд удовлетворил заявленное ходатайство и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу, как сообщает пресс-служба Лихославльского районного суда.