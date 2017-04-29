В центре Твери водитель "тринадцатой" сбил женщину

ДТП произошло в 14. 56 у дома № 17 на улице Советской.
Водитель "ВАЗ-2113" сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, как расскахали ТИА в ГИБД по Тверской области.
Подробности и обстоятельства ДТП уточняются.
ДТП произошло в 14. 56 у дома № 17 на улице Советской.
Водитель "ВАЗ-2113" сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, как расскахали ТИА в ГИБД по Тверской области.
Подробности и обстоятельства ДТП уточняются.
|2017-04-26 09:31
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