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В Тверской области задержали телефонного афериста из Самары

29 Апреля 2017 15:00
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26-летний житель Самары задержан по подозрению в серии телефонных мошенничеств. Предполагаемый аферист с 2016 по февраль 2017 года, звонил на случайные номера стационарных телефонов жителей Твери и Тверской области. Злоумышленник подыскивал пожилых граждан, представлялся им сотрудником правоохранительных органов и лгал, что их родственник находится в полиции за совершенное преступление. 

"Правоохранитель" предлагал потерпевшим за денежное вознаграждение уладить вопрос. Доверчивые пенсионеры, тревожащиеся за судьбу своих близких, переводили деньги через терминал на счет, указанный аферистом.

Оперативники выяснили, что все звонки поступают из Самарской  области. В результате спланированной операции фигурант был задержан сотрудниками полиции в Самаре.

По данным сотрудников уголовного розыска, на счету задержанного не менее 10-ти таких эпизодов противоправной деятельности.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Задержанный доставлен в город Тверь для проведения дальнейших следственных действий и оперативных мероприятий, ка сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области

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Метки: умвд по тверской области телефонные мошенники
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