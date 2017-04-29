В машине наркоторговца нашли 160 граммов гашиша, кокаина, марихуаны, амфетамина и таблеток ЛСД

Задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств синтетического и растительного происхождения в крупном размере. Это ранее не судимый 25-летний житель города Торжка, выполнявший роль «закладчика». Он забирал партию наркотиков, которые хранил у себя в автомобиле, где в дальнейшем расфасовывал на более мелкие партии и помещал в специально оборудованные тайники в Твери и Тверской области. Оттуда товар забирали потенциальные клиенты.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции при закладке наркотиков в тайники. В ходе досмотра его машины изъяли больше 80 свертков и полимерных упаковок с наркотическими веществами синтетического и растительного происхождения, электронные весы, мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы, используемые в преступной деятельности.

Результаты исследования в Экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тверской области показали, что в изъятых свертках находилось: гашиш, кокаин, марихуана, амфетамин и таблетки ЛСД, общей массой около 160 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до двадцати лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.