Тверские байкеры открыли мотосезон-2017

По Твери сегодня проехали сотни мотоциклистов. Маршрут мотоколонны: от улицы Псковской через Октябрьский проспект, Волоколамский, по Советской, через Старый мост, Горького, Маяковского к торговому центру «РИО» на площади Гагарина.

Фото из сообщества УВИДЕНО_В_ТВЕРИ

На финишной площадке мотоциклистов и гостей праздника ждала насыщенная праздничная программа: фаер-шоу, выступление различных музыкальных групп, выставка мотоциклов, конкурсы и показательные выступления мотоциклистов в дисциплине стантрайдинг.

Прямая трансляция открытия мотосезона из сообщества "Увидено в Твери":