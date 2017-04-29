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Тверские байкеры открыли мотосезон-2017

Тверские байкеры открыли мотосезон-2017 - ТИА
Фото из сообщества УВИДЕНО_В_ТВЕРИ
29 Апреля 2017 13:47
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Фоторепортаж

По Твери сегодня проехали сотни мотоциклистов. Маршрут мотоколонны: от улицы Псковской через Октябрьский проспект, Волоколамский, по Советской, через Старый мост, Горького, Маяковского к торговому центру «РИО» на площади Гагарина. 

Фото из сообщества УВИДЕНО_В_ТВЕРИ

На финишной площадке мотоциклистов и гостей праздника ждала насыщенная праздничная программа: фаер-шоу, выступление различных музыкальных групп, выставка мотоциклов, конкурсы и показательные выступления мотоциклистов в дисциплине стантрайдинг.

Прямая трансляция открытия мотосезона из сообщества "Увидено в Твери":

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Метки: байкеры мотосезон 2017
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Комментарии (1)

  • 1% 
    если по-хорошему, то байкером может себя называть белый мужчина от 30 лет, не являющийся гомосексуалистом, не запятнанный связями с полицией и обладающий мотоциклом "Harley-Davidson" или "Triumph" с объемом двигателя больше 900 куб.см, купленным на собственные деньги. Это основное требование, действует во всем мире. В Твери, кстати, нет серьезных мотоклубов. Те, что имеются - скорее тусовки выходного дня, но никак не MC и уж точно не 1%) Сознательно не отношу к мотосообществу "россиянских гей-мотоциклистов заладастанова" - здесь все очевидно. Хотя, в РФ имеются чаптеры Hell's Angels MC, Bandidos MC и Outlaws MC, следовательно есть вероятность, что в Твери когда-нибудь будут отделения "Big Four", а не только номады)
PS видел "мотоциклистов"... без обид, но 95% -  бикеры, блацкдевилы и хрусты.
    29.04.2017 15:22
    1 | 4
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