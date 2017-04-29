36-летний безработный украл технику и инструменты на 40 тысяч рублей

В дежурную часть Зубцовского отделения полиции МО МВД России «Ржевский» поступило сообщение от 46-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что, приехав на дачу, обнаружил пропажу бытовой техники и электроинструментов. Общий ущерб составил более 40 000 рублей.

Злоумышленник взломал замок входной двери дачного дома, проник внутрь помещения и похитил имущество.Подозреваемым в краже оказался нигде не работающий ранее судимый 36-летний житель Зубцова.

Подозреваемый задержан в порядке статей 91 - 92 УПК РФ и водворен в изолятор временного содержания. Похищенное имущество было изъято и возвращено владельцу.

В отношении фигурант возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Ведется следствие, как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.