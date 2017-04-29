29 апреля в Твери пройдут «Зарядка с чемпионами» и фестиваль «Площадь добра»

29 апреля в 14.00 в Твери на площади Славы пройдет акция «Зарядка с чемпионами «Чистая земля - здоровые люди», а в течение дня в городском саду будет проходить фестиваль волонтёрства и благотворительности «Площадь добра».
В рамках акции «Зарядка с чемпионами «Чистая земля - здоровые люди» все желающие смогут заняться физическими упражнениями под руководством профессиональных тренеров и спортсменов. В мероприятии примут участие чемпионы и призёры федеральных и региональных соревнований:
- заслуженный Мастер спорта Российской Федерации по гребле на байдарках и каноэ Игнат Ковалев;
- кандидат в мастера спорта, четырёхкратный победитель чемпионата Тверской области, финалист чемпионата ЦФО по боксу Анна Беляева;
- кандидат в мастера спорта, призёр первенства ЦФО по тхэквондо Леонид Зверьков;
- чемпионы и призёры чемпионата Тверской области по плаванию Максим Козак и Михаил Подкаменный;
- чемпионы и призёры чемпионата Тверской области по лыжным гонкам Алёна Старовойтова и Арсений Кузнецов.
Свои мастер-классы проведут также представители региональных общественных организаций и фитнес-клубов города Твери.
Программа зарядки:
14.00 - 14.30 Зарядка в стиле «Зумба»;
14.30 - 15.00 Зарядка с элементами растяжки, йоги и других оздоровительных направлений;
15.00 - 15.30 Зарядка с элементами скандинавской ходьбы и ЛФК от Тверской федерации скандинавской ходьбы;
15.30 - 16.00 Блок упражнений с элементами нормативов ГТО.
Целями и задачами акции являются мотивация здорового образа жизни, популяризация и развитие массового спорта в городе Твери. На зарядку будут приглашены учащиеся школ города, воспитанники спортивных школ и секций, студенты высших и средних специальных учебных заведений. Кроме того, прийти на «Зарядку с чемпионами» могут все желающие горожане.
В тот же день, 29 апреля, в Твери состоится ещё одно мероприятие, принять участие в котором сможет каждый. В 11.00 в городском саду откроется фестиваль волонтёрства и благотворительности «Площадь добра». В программе фестиваля - благотворительные акции и творческие мастерские, уличный ресторан и концерт, а также анимационная программа для самых маленьких. Подробная информация в сообществе https://vk.com/dobro_takprosto.
Все собранные средства будут направлены на развитие тверских некоммерческих организаций, которые принимают участие в «Площади Добра». Каждый может сделать доброе дело: принести в дар книги сельским библиотекам; сдать макулатуру; принести детскую одежду (на детей 4-15 лет) для Союза многодетных семей и детскую обувь для пациентов противотуберкулёзного диспансера; принести растения и семена для благоустройства территории дома престарелых и инвалидов на ул. М. Конева; подарить сухой корм, мясные консервы и крупы для приюта для бездомных животных, как сообщает Управление информации администрации города Твери.
Комментарии (3)
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Dobry кrtek
29.04.2017 11:17
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