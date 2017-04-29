tvernews.ru
29 апреля Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

29 апреля в Твери пройдут «Зарядка с чемпионами» и фестиваль «Площадь добра»

29 апреля в Твери пройдут «Зарядка с чемпионами» и фестиваль «Площадь добра» - ТИА
29 Апреля 2017 09:32
Автор:

29 апреля в 14.00  в Твери  на площади Славы пройдет акция «Зарядка с чемпионами «Чистая земля - здоровые люди», а в течение дня в городском саду будет проходить фестиваль волонтёрства и благотворительности «Площадь добра». 

В рамках акции «Зарядка с чемпионами «Чистая земля - здоровые люди» все желающие смогут заняться физическими упражнениями под руководством профессиональных тренеров и спортсменов. В мероприятии примут участие чемпионы и призёры федеральных и региональных соревнований: 

- заслуженный Мастер спорта Российской Федерации по гребле на байдарках и каноэ Игнат Ковалев; 
- кандидат в мастера спорта, четырёхкратный победитель чемпионата Тверской области, финалист чемпионата ЦФО по боксу Анна Беляева; 
- кандидат в мастера спорта, призёр первенства ЦФО по тхэквондо Леонид Зверьков; 
- чемпионы и призёры чемпионата Тверской области по плаванию Максим Козак и Михаил Подкаменный; 
- чемпионы и призёры чемпионата Тверской области по лыжным гонкам Алёна Старовойтова и Арсений Кузнецов.

Свои мастер-классы проведут также представители региональных общественных организаций и фитнес-клубов города Твери. 

Программа зарядки: 
 14.00 - 14.30 Зарядка в стиле «Зумба»; 
 14.30 - 15.00 Зарядка с элементами растяжки, йоги и других оздоровительных направлений; 
15.00 - 15.30 Зарядка с элементами скандинавской ходьбы и ЛФК от Тверской федерации скандинавской ходьбы;
 15.30 - 16.00 Блок упражнений с элементами нормативов ГТО. 

Целями и задачами акции являются мотивация здорового образа жизни, популяризация и развитие массового спорта в городе Твери. На зарядку будут приглашены учащиеся школ города, воспитанники спортивных школ и секций, студенты высших и средних специальных учебных заведений. Кроме того, прийти на «Зарядку с чемпионами» могут все желающие горожане. 

В тот же день, 29 апреля, в Твери состоится ещё одно мероприятие, принять участие в котором сможет каждый. В 11.00 в городском саду откроется фестиваль волонтёрства и благотворительности «Площадь добра». В программе фестиваля - благотворительные акции и творческие мастерские, уличный ресторан и концерт, а также анимационная программа для самых маленьких. Подробная информация в сообществе https://vk.com/dobro_takprosto. 

Все собранные средства будут направлены на развитие тверских некоммерческих организаций, которые принимают участие в «Площади Добра». Каждый может сделать доброе дело: принести в дар книги сельским библиотекам; сдать макулатуру; принести детскую одежду (на детей 4-15 лет) для Союза многодетных семей и детскую обувь для пациентов противотуберкулёзного диспансера; принести растения и семена для благоустройства территории дома престарелых и инвалидов на ул. М. Конева; подарить сухой корм, мясные консервы и крупы для приюта для бездомных животных, как сообщает Управление информации администрации города Твери.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: площадь добра фестиваль благотворительности зарядка с чемпионами
Смотрите также:
Комментарии (3)

  • dsmile 
    А как же " НАДОЕЛ" ?
    29.04.2017 09:50
    1 | 1

    • Proletary 
      Вместо Путина - Ходорковский. Оба хуже.
      29.04.2017 10:46
      0 | 2

  • Dobry кrtek 
    А где в Твери "площадь Зла"? И банка такая же где?
    29.04.2017 11:17
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Тверской области установлена новая величина прожиточного минимума

2017-04-26 09:31
70

В Твери решили судьбу детской областной больницы: построят новое здание, а сгоревшее - законсервируют

2017-04-25 13:58
68

В Твери на остановке появился шкаф Мечислав с книгами для всех желающих

2017-04-28 15:17
64

День рождения В.И.Ленина прошел в Твери незамеченным?

2017-04-23 14:07
62

На свадьбу азербайджанцев в Кимрах ворвался ОМОН

2017-04-25 09:30
58

Прибыльное дело: в Твери рамешковские ловцы убивают собак на глазах у детей

2017-04-27 14:57
56

Возрождение гастротуризма: тверские фермеры показали рестораторам элитные сыры и колбасы, которые не встретишь в местных магазинах

2017-04-26 14:44
42

Тверскому хоккейному клубу грозит банкротство и закрытие

2017-04-24 13:23
38

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100