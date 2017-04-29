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Тверские карьеры очистят от мусора не только на земле, но и под водой

29 Апреля 2017 09:27
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Тверской дайвинг клуб приглашает жителей Твери на субботник, который пройдёт 29 апреля на карьерах. Экологическая акция приурочена ко дню Победы.

Уникальность предстоящего субботника состоит в том, что уборка будет проходить не только на земле, но и под водой: несколько дайверов клуба будут погружаться в озеро и очищать его дно от мусора. Участник, который найдёт самый необычный мусор на территории, получит замечательный приз от организаторов.

Место встречи: у поворота на карьеры (пересечение Савватьевского шоссе и узкоколейки) в 11:00.

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Метки: субботник на тверских карьерах тверские дайверы
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Комментарии (1)

  • USSR 
    Нормально так новость опубликовали за полтора часа до старта! 
Как специально, в надежде, что никто не придёт
    29.04.2017 11:54
    0 | 1
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