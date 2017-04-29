В Тверской области пройдёт XIX Волжский крестный ход. Подробный маршрут

С 27 мая по 24 июня 2017 года в Тверской области состоится XIX Волжский крестный ход. В этом году он посвящен 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского.
Волжский крестный ход, который традиционно начнется на истоке Волги в Осташковском районе, 8 июня прибудет в монастырь Нило-Столобенская пустынь и станет частью торжеств, посвященных 350-летию обретения мощей святого, как сообщается на сайте Тверской Епархии.
Крестный ход также пройдет по территориям, относящимся к Тверской, Московской, Ржевской и Бежецкой епархиям, и охватит Тверь, Дубну, Андреапольский, Старицкий, Ржевский, Калининский, Конаковский и другие районы области.
Завершится крестный ход в Калязине, где состоится фестиваль светской и духовной музыки.
Подробный график:
|
27 мая
|
суббота
|
Иконы Божией Матери «Теребенская»
|
ТВЕРСКАЯ ЕПАРХИЯ
Осташковский район
|
Ответственный – архимандрит Аркадий (Губанов)
|
Исток Волги
Ольгин м-рь
|
|
08.00-08.30
|
Прибытие духовенства на исток р.Волги.
|
09.00
|
Божественная Литургия
|
11.00
|
Шествие духовенства из храма к часовне.
|
11.15
|
Малое водоосвящение на истоке Волги
|
11.45
|
Торжественная часть у ворот к часовне (выступление духовенства, Губернатора, попечителей).
|
12.15
|
Начало концерта. Обед.
|
13.30-14.00
|
Отправление Крестного хода.
|
|
р/н д.Новинки (часовня)
|
16.00
|
Молебен на начало водного путешествия.
|
16.30
|
Проводы Крестного хода. Отпрвка на катере.
|
|
|
РЖЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ
Пеновский район
|
Ответственный – протоиерей Владимир Гревцев
|
д.Ширково
|
|
17.30-18.00
|
Встреча Крестного хода. Вечернее богослужение в Предтеченской церкви.
|
20.00-20.30
|
Отправка Крестного хода на б/о «Орлинка».
|
|
|
28 мая
|
воскресенье
|
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора
|
07.30
|
Отправка Крестного хода из б/о «Орлинка».
|
|
|
п.Пено
|
|
8.00
|
Встреча Крестного хода.
|
9.00
|
Литургия.
|
11.00
|
Крестный ход к истоку р. Западная Двина.
|
12.00
|
Малое водоосвящение истока р. Западная Двина.
|
13.00
|
Обед.
|
14.45
|
Крестный ход к границе поселка.
|
15.30
|
Проводы Крестного хода в г.Андреаполь
|
15.30
|
Молебен у придорожного креста пос.Охват
|
|
|
Андреапольский район
|
Ответственный – протоиерей Андрей Копач
|
г.Андреаполь
|
|
16.30
|
Встреча Крестного хода.
|
17.00
|
Вечернее богослужение в Иово-Тихоновской церкви.
|
19.00
|
Ужин. Ночевка.
|
|
|
29 мая
|
понедельник
|
Прп. Феодора Освященного, игумена
|
Торопецкий район
|
Ответственный – протоиерей Сергий Гаврышкив
|
г.Торопец
|
|
8.00
|
Встреча Крестного хода.
|
9.00
|
Литургия в Корсунском соборе.
|
11.30
|
Крестный ход по городу.
|
12.00
|
Обед.
|
13.00-14.30
|
Мероприятия Крестного хода.
|
15.00
|
Проводы Крестного хода в г.Западная Двина
|
|
|
Западнодвинский район
|
Ответственный – священник Игорь Гребнев
|
г.Западная Двина
|
16.30
|
Встреча Крестного хода.
|
17.00
|
Вечернее богослужение в Никольской церкви.
|
19.00
|
Ужин. Ночевка.
|
|
|
30 мая
|
вторник
|
Апостола от 70-ти Андроника и св. Иунии (Юнии)
|
Жарковский район
|
Ответственный – протоиерей Петр Вознюк
|
п. Жарковский
|
08.00
|
Встреча Крестного хода на границе поселка. Крестный ход к Владимирской церкви
|
09.00
|
Литургия
|
12.00
|
Обед
|
|
|
д.Ордынок
|
|
13.00-14.30
|
Молебен в храме Рождества Пресвятой Богородицы
|
14.30
|
Проводы Крестного хода в г.Нелидово
|
|
|
Нелидовский район
|
Ответственный – иеромонах Николай (Голубев)
|
г.Нелидово
|
|
16.30
|
Встреча Крестного хода.
|
17.00
|
Вечернее богослужение
|
19.00
|
Ужин. Ночевка
|
|
|
31 мая
|
среда
|
Память святых отцов семи Вселенских Соборов
|
9.00
|
Литургия в храме Балыкинской иконы Божией Матери.
|
12.00
|
Обед.
|
13.00-15.00
|
Мероприятия Крестного хода.
|
15.30
|
Проводы Крестного хода в п.Мирный
|
|
|
Оленинский район
|
Ответственный – протоиерей Артемий Рублев
|
п.Оленино
|
|
16.30
|
Встреча Крестного хода.
|
17.00
|
Вечернее богослужение в храме Новомучеников Российских.
|
19.00
|
Ужин. Отправка Крестного хода в п.Мирный.
|
|
|
01 июня
|
четверг
|
Блгв. вел. кн. Димитрия Донского
|
п. Мирный
|
|
09.00
|
Литургия в храме равноапостольного Николая Японского.
|
12.00
|
Обед.
|
14.30
|
Проводы Крестного хода.
|
|
|
ТВЕРСКАЯ ЕПАРХИЯ
Торжокский район
|
Ответственный – протоиерей Николай Алексеев
|
с.Берново
|
|
17.00
|
Встреча Крестного хода. Вечернее богослужение в Успенском храме.
|
19.00-20.00
|
Ужин. Отправка Крестного хода в г.Торжок.
|
|
|
02 июня
|
пятница
|
Свт. Алексия, митр. Московского, всея России чудотворца
|
г.Торжок
|
|
09.00
|
Литургия в Благовещенском соборе.
|
12.00
|
Обед.
|
13.00-15.00
|
Мероприятия Крестного хода.
|
17.00
|
Вечернее богослужение в Борисоглебском монастыре.
|
19.00
|
Ужин. Ночевка в монастыре.
|
|
|
03 июня
|
суббота
|
Троицкая родительская суббота
Владимирской иконы Божией Матери
|
07.00
|
Отправка Крестного хода в п.Кувшиново.
|
|
|
Кувшиновский район
|
Ответственный – иерей Димитрий Марковский
|
п. Кувшиново
|
08.00
|
Встреча Крестного хода.
|
09.00
|
Литургия в храме прп. Амвросия Оптинского.
|
12.00
|
Обед.
|
13.00-15.00
|
Мероприятия Крестного хода.
|
17.00
|
Вечернее богослужение.
|
19.30
|
Ужин. Отправка на ночевку на б/о «Чайка».
|
|
|
04 июня
|
воскресенье
|
День Святой Троицы. Пятидесятница
|
7.30
|
Отправка участников Крестного хода от б/о «Чайка» в п.Селижарово.
|
|
|
Селижаровский район
|
п.Селижарово
|
8.00
|
Встреча Крестного хода на границе поселка.
Пеший ход к храму св. апп. Петра и Павла.
|
9.00
|
Литургия.
|
13.00
|
Обед.
|
14.30
|
Проводы Крестного хода к границе п. Селижарово.
|
|
|
д.Ельцы
|
|
16.00
|
Храм Покрова Божией Матери (подворье Житенного монастыря, Тверская епархия). Остановка. Краткий молебен.
|
|
|
РЖЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ
Ржевский район
|
Ответственный – протоиерей Владимир Гревцев
|
д.Итомля
|
|
17.30
|
Остановка. Краткий молебен.
|
|
|
г.Ржев
|
|
19.00
|
Встреча Крестного хода у храма «Новомучеников и исповедников Российских» и шествие до Оковецкого собора через большой мост по ул.Грацинского.
|
|
Ужин. Ночевка.
|
|
|
05 июня
|
понедельник
|
День Святого Духа
|
8.00
|
Крестный ход от Оковецкого собора до Вознесенского собора.
|
9.00
|
Литургия в Вознесенском соборе.
|
12.00
|
Обед.
|
14.00
|
Крестный ход от Вознесенского собора до храма «Новомучеников и испроведников Российских».
|
15.00
|
Проводы Крестного хода до р.Волги через Советскую площадь, малый мост и отправление в г.Осташков.
|
|
|
ТВЕРСКАЯ ЕПАРХИЯ
Осташковский район
|
Ответственный – иерей Димитрий Марковский
|
г.Осташков
|
|
17.00
|
Встреча Крестного хода у Вознесенского собора.
|
|
Вечернее богослужение в соборе.
|
21.00-21.30
|
Встреча Крестного хода у Житенного монастыря.
|
|
Ночевка.
|
|
|
06 июня
|
вторник
|
Блж. Ксении Петербургской
|
г.Осташков
|
|
09.00
|
Литургия в Житенном монастыре.
|
11.30
|
Обед.
|
13.00
|
Проводы Крестного хода в п.Солнечный. (катер)
|
|
|
п.Солнечный
(о.Городомля)
|
13.30
|
Встреча Крестного хода на причале и шествие до Благовещенской церкви.
|
14.00
|
Молебен.
|
15.30
|
Проводы Крестного хода в д.Сосница (катер)
|
|
|
д.Сосница
|
|
18.00
|
Встреча Крестного хода.
|
|
Вечернее богослужение в храме прп. Германа Столобенского.
|
|
Ужин. Ночевка.
|
|
|
07 июня
|
среда
|
Третье обре́тение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
|
10.00
|
Литургия.
|
13.00
|
Мероприятия Крестного хода.
|
18.00
|
Ужин. Ночевка.
|
|
|
08 июня
|
четверг
|
Прп. Макария, игумена Калязинского, чудотворца
|
|
Движение Крестного хода на катере по оз.Селигер с посещением следующих приходов:
|
д.Климова Гора
|
9.00
|
Молебен в Троицком храме.
|
д.Заполек
|
|
11.00
|
Молебен в часовне Царственных страстотерпцев.
|
д.Николо-Рожок
|
13.30
|
Молебен в Успенском храме.
|
|
|
Осташковский район
|
м-рь Нилова пустынь
|
16.30
|
Встреча Крестного хода на архиерейской пристани.
|
|
Участие в патриаршем вечернем богослужении.
|
|
Ужин. Ночевка.
|
|
|
09 июня
|
пятница
|
Прп. Нила Столобенского, чудотворца
|
м-рь Нилова пустынь
|
|
Участие в патриаршей божественной литургии.
|
18.00
|
Отправка Крестного хода в г.Зубцов.
|
|
|
РЖЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ
Зубцовский район
|
Ответственный – протоиерей Димитрий Круглов
|
г.Зубцов
|
|
20.30-21.00
|
Встреча Крестного хода на берегу Волги напротив Успенского храма.
|
|
Ночевка.
|
|
|
10 июня
|
суббота
|
Отдание праздника Пятидесятницы
|
9.00
|
Литургия.
|
12.00
|
Обед.
|
13.00
|
Проводы Крестного хода в с.Погорелое Городище.
|
|
|
с.Погорелое Городище
|
13.30
|
Встреча Крестного хода.
|
|
Молебен в Ильинской церкви.
|
15.30
|
Отправка Крестного хода в г.Старицу.
|
|
|
ТВЕРСКАЯ ЕПАРХИЯ
Старицкий район
|
Ответственный – протоиерей Николай Алексеев
|
г.Старица
|
|
17.00
|
Встреча Крестного хода.
|
17.30
|
Вечернее богослужение в Ильинской церкви.
|
20.30
|
Ужин. Ночевка в монастыре.
|
|
|
11 июня
|
воскресенье
|
Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых
|
8.30
|
Литургия в Успенском монастыре.
|
12.00
|
Обед.
|
13.00
|
Проводы Крестного хода.
|
|
|
Встреча Крестного хода в г.Твери
|
12.30-13.00
|
Отправка теплохода с паломниками от пристани Речного вокзала г.Твери.
|
14.00
|
Прибытие теплохода в д.Красново (Калининский район). Встреча Крестного хода.
|
14.30-15.30
|
Богослужение в храме свт. Луки Крымского и блж. Матроны Московской.
|
16.00-16.30
|
Отправка теплохода с участниками Крестного хода и паломниками в г.Тверь.
|
18.00
|
Встреча Крестного хода у храма блгв. кн. Михаила Тверского. (остров Памяти, напротив Обелиска Победы). Шествие до Борисоглебского храма (Краснофлотская набережная, д. 5).
|
|
18.30
|
Вечернее богослужение в Борисоглебском храме.
|
|
|
12 июня
|
понедельник
|
Прп. Исаакия, игумена обители Далматской
День независимости России
|
6.00
|
Отправка Крестного хода в г. Бежецк.
|
БЕЖЕЦКАЯ ЕПАРХИЯ
Бежецкий район
|
Ответственный – протоиерей Ярослав Шведов
|
г.Бежецк
|
|
8.30
|
Литургия в Спасском кафедральном соборе.
|
11.00-14.00
|
Мероприятия Крестного хода.
|
14.30
|
Отправка Крестного хода в п.Максатиха.
|
|
|
Максатихинский район
|
Ответственный – протоиерей Виталий Мартынюк
|
п.Максатиха
|
|
16.30
|
Встреча Крестного хода.
|
17.00
|
Вечернее богослужение.
|
|
Ужин. Ночевка.
|
|
|
13 июня
|
вторник
|
Апостола от 70-ти Ерма (Ермия)
|
07.00
|
Отправка Крестного хода в г.Удомля.
|
|
|
Удомельский район
|
Ответственный – иерей Петр Губанов
|
г.Удомля
|
|
08.30
|
Встреча Крестного хода.
|
09.00
|
Литургия.
|
11.30
|
Обед.
|
13.00
|
Отправка Крестного хода.
|
|
|
ТВЕРСКАЯ ЕПАРХИЯ
Калининский район
|
Ответственный – протоиерей Виктор Савин
|
с.Медное
|
|
15.00-16.00
|
Остановка Крестного хода. Молебен в Казанском храме.
|
|
|
г.Тверь
|
|
17.00
|
Встреча Крестного хода около Скорбященской церкви.
Вечернее богослужение в Скорбященской церкви.
|
|
|
14 июня
|
среда
|
св. прав. Иоанна Кронштадтского
|
8.00
|
Транспортировка святынь в Покровский храм.
|
9.00
|
Литургия в Покровском храме.
|
15.00
|
Транспортировка святынь во Владимирский храм.
|
17.00
|
Вечернее богослужение во Владимирском храме.
|
|
|
15 июня
|
четверг
|
Прав. Иулиании, кн. Вяземской, Новоторжской
|
8.00
|
Транспортировка святынь в Екатерининский м-рь.
|
9.00
|
Литургия в Екатерининском м-ре.
|
15.00
|
Транспортировка святынь в Александро-Невский храм (Привокзалальная площадь).
|
17.00
|
Вечернее богослужение в Александро-Невском храме.
|
|
|
16 июня
|
пятница
|
Прп. Варлаама Ху́тынского
|
8.00
|
Транспортировка святынь в Никольский храм.
|
9.00
|
Литургия в Никольском храме.
|
15.00
|
Транспортировка святынь в Михайловский храм (ОКБ).
|
17.00
|
Вечернее богослужение в Михайловском храме.
|
|
|
17 июня
|
суббота
|
Прп. Мефодия, игумена Пешношского
|
8.00
|
Транспортировка святынь в Вознесенский собор.
|
9.00
|
Литургия в Вознесенском соборе.
|
15.00
|
Транспортировка святынь в храм Трех исповедников.
|
17.00
|
Вечернее богослужение в храме Трех исповедников.
|
|
|
18 июня
|
воскресенье
|
Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле Русской просиявших
|
8.00
|
Транспортировка святынь в Воскресенский кафедральный собор.
|
9.00
|
Литургия.
|
12.00
|
Крестный ход от Воскресенского собора к Речному вокзалу.
|
13.00
|
Отправка Крестного хода от пристани Речного вокзала.
|
15.30
|
Остановка напротив п.Эммаус. Молебен.
|
16.00
|
Отправка Крестного хода.
|
|
|
Калининский район
|
Ответственный – архимандрит Аркадий (Губанов)
|
Оршин м-рь
|
|
16.30
|
Встреча Крестного хода.
|
17.00
|
Вечернее богослужение.
|
|
Ужин. Ночевка на корабле.
|
|
|
19 июня
|
понедельник
|
Прп. Виссариона, чудотворца Египетского
|
8.00
|
Литургия.
|
|
Обед.
|
10.00
|
Проводы Крестного хода.
|
|
|
Конаковский район
|
Ответственный – протоиерей Валерий Ильин
|
п.Городня-на-Волге
|
12.00-13.30
|
Остановка. Молебен.
|
|
|
г.Конаково
|
|
17.00
|
Встреча Крестного хода на пристани, шествие по городу.
|
18.00
|
Вечернее богослужение в домовой церкви.
|
|
Ужин. Ночевка на корабле.
|
|
|
20 июня
|
вторник
|
Мч. Феодота Анкирского
|
09.00
|
Литургия в Ильинском храме (Селихово) или 40 мчч. Севастийских.??
|
11.30
|
Обед.
|
13.00-15.00
|
Мероприятия Крестного хода.
|
16.00
|
Отправка Крестного хода в с.Дмитрова Гора.
|
|
|
с.Дмитрова Гора
|
16.30
|
Встреча Крестного хода.
|
17.00
|
Вечернее богослужение в церкви прп. Сергия Радонежского.
|
19.00-21.00
|
Ужин. Проводы Крестного хода.
|
|
|
21 июня
|
среда
|
Вмч. Феодора Стратилата
|
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕПАРХИЯ
Московская область Дубнинский район
|
Ответственный – протоиерей Владислав Бобиков
|
г. Дубна
|
|
8.30
|
Литургия.
|
13.00-13.30
|
Проводы Крестного хода.
|
|
|
ТВЕРСКАЯ ЕПАРХИЯ
Тверская область Кимрский район
|
Ответственный – протоиерей Евгений Морковин
|
г.Кимры
|
|
17.00
|
Встреча Крестного хода у центральной пристани. Крестный ход по городу до Вознесенской церкви.
|
18.00
|
Всенощное бдение в Вознесенском храме.
|
20.00
|
Транспортировка святынь в Преображенский собор.
|
20.30
|
Ужин. Ночевка на корабле.
|
|
|
22 июня
|
четверг
|
Свт. Кирилла, архиепископа Александрийского
|
8.30
|
Литургия в Преображенском соборе.
|
12.00
|
Обед.
|
14.30
|
Проводы Крестного хода в п.Белый Городок.
|
|
|
п.Белый Городок
|
16.30
|
Встреча Крестного хода у храма Иерусалимской иконы Божией Матери. Шествие Крестного хода по поселку до Памятника павшим воинам. Праздничная программа в ДК.
|
18.00
|
Вечернее богослужение.
|
|
Ужин. Ночевка на корабле.
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23 июня
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пятница
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Свт. Василия, епископа Рязанского
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9.00
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Литургия.
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11.30
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Обед.
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13.00
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Проводы Крестного хода.
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Калязинский район
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Ответственный – протоиерей Евгений Морковин
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г.Калязин
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17.00
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Встреча Крестного хода (причал яхт-клуба).
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18.00
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Вечернее богослужение в Вознесенском соборе.
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Ужин. Ночевка на корабле.
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24 июня
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суббота
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Апостолов Варфоломея и Варнавы.
Прп. Ефрема Новоторжского, архимандрита
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9.00
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Литургия в Вознесенском соборе.
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11.30
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Крестный ход по городу до памятника прп. Макарию Калязинскому. Торжественная часть возле памятника: приветственное слово представителей светской власти. Возвращение в собор.
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13.30
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Обед.
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15.00
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Заключительные мероприятия Крестного хода с участием представителей Администрации области, попечителей Крестного хода.
Фестиваль светской и духовной музыки.
Отбытие в Тверь.
Комментарии (2)
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100 %
28.04.2017 22:16
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arcadi007
29.04.2017 00:21
0
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