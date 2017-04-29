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В Тверской области пройдёт XIX Волжский крестный ход. Подробный маршрут

28 Апреля 2017 20:11
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С 27 мая по 24 июня 2017 года в Тверской области состоится XIX Волжский крестный ход. В этом году он посвящен 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского.

Волжский крестный ход, который традиционно начнется на истоке Волги в Осташковском районе, 8 июня прибудет в монастырь Нило-Столобенская пустынь и станет частью торжеств, посвященных 350-летию обретения мощей святого, как сообщается на сайте Тверской Епархии.

Крестный ход также пройдет по территориям, относящимся к Тверской, Московской, Ржевской и Бежецкой епархиям, и охватит Тверь, Дубну, Андреапольский, Старицкий, Ржевский, Калининский, Конаковский и другие районы области.

Завершится крестный ход в Калязине, где состоится фестиваль светской и духовной музыки.

Подробный график:

27 мая

суббота

Иконы Божией Матери «Теребенская»

ТВЕРСКАЯ ЕПАРХИЯ

Осташковский район

Ответственный – архимандрит Аркадий (Губанов)

Исток Волги

Ольгин м-рь

 

08.00-08.30

Прибытие духовенства на исток р.Волги.

09.00

Божественная Литургия

11.00

Шествие духовенства из храма к часовне.

11.15

Малое водоосвящение на истоке Волги

11.45

Торжественная часть у ворот к часовне (выступление духовенства, Губернатора, попечителей).

12.15

Начало концерта. Обед.

13.30-14.00

Отправление Крестного хода.

 

р/н д.Новинки (часовня)

16.00

Молебен на начало водного путешествия.

16.30

Проводы Крестного хода. Отпрвка на катере.

 

 

РЖЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ

Пеновский район

Ответственный – протоиерей  Владимир Гревцев

д.Ширково

 

17.30-18.00

Встреча Крестного хода. Вечернее богослужение в Предтеченской церкви.

20.00-20.30

Отправка Крестного хода на б/о «Орлинка».

 

 

28 мая

воскресенье

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора

07.30

Отправка Крестного хода из б/о «Орлинка».

 

 

п.Пено

 

8.00

Встреча Крестного хода.

9.00

Литургия.

11.00

Крестный ход к истоку р. Западная Двина.

12.00

Малое водоосвящение истока р. Западная Двина.

13.00

Обед.

14.45

Крестный ход к границе поселка.

15.30

Проводы Крестного хода в г.Андреаполь

15.30

Молебен у придорожного креста пос.Охват

 

 

Андреапольский район

Ответственный – протоиерей Андрей Копач

г.Андреаполь

 

16.30

Встреча Крестного хода.

17.00

Вечернее богослужение в Иово-Тихоновской церкви.

19.00

Ужин. Ночевка.

 

 

29  мая

понедельник

Прп. Феодора Освященного, игумена

Торопецкий район

Ответственный – протоиерей Сергий Гаврышкив

г.Торопец

 

8.00

Встреча Крестного хода.

9.00

Литургия в Корсунском соборе.

11.30

Крестный ход по городу.

12.00

Обед.

13.00-14.30

Мероприятия Крестного хода.

15.00

Проводы Крестного хода в г.Западная Двина

 

 

Западнодвинский район

Ответственный – священник Игорь Гребнев

г.Западная Двина

16.30

Встреча Крестного хода.

17.00

Вечернее богослужение в Никольской церкви.

19.00

Ужин. Ночевка.

 

 

30  мая

вторник

Апостола от 70-ти Андроника и св. Иунии (Юнии)

Жарковский район

Ответственный – протоиерей Петр Вознюк

п. Жарковский

08.00

Встреча Крестного хода на границе поселка. Крестный ход к Владимирской церкви

09.00

Литургия

12.00

Обед

 

 

д.Ордынок

 

13.00-14.30

Молебен в храме Рождества Пресвятой Богородицы

14.30

Проводы Крестного хода в г.Нелидово

 

 

Нелидовский район

Ответственный – иеромонах Николай (Голубев)

г.Нелидово

 

16.30

Встреча Крестного хода.

17.00

Вечернее богослужение

19.00

Ужин. Ночевка

 

 

31  мая

среда

Память святых отцов семи Вселенских Соборов

9.00

Литургия в храме Балыкинской иконы Божией Матери.

12.00

Обед.

13.00-15.00

Мероприятия Крестного хода.

15.30

Проводы Крестного хода в п.Мирный

 

 

Оленинский район

Ответственный – протоиерей Артемий Рублев

п.Оленино

 

16.30

Встреча Крестного хода.

17.00

Вечернее богослужение в  храме Новомучеников Российских.

19.00

Ужин. Отправка Крестного хода в п.Мирный.

 

 

01 июня

четверг

Блгв. вел. кн. Димитрия Донского

п. Мирный

 

09.00

Литургия в храме равноапостольного Николая Японского.

12.00

Обед.

14.30

Проводы Крестного хода.

 

 

ТВЕРСКАЯ ЕПАРХИЯ

Торжокский район

Ответственный – протоиерей Николай Алексеев

с.Берново

 

17.00

Встреча Крестного хода. Вечернее богослужение в Успенском храме.

19.00-20.00

Ужин. Отправка Крестного хода в г.Торжок.

 

 

02 июня

пятница

Свт. Алексия, митр. Московского, всея России чудотворца

г.Торжок

 

09.00

Литургия в Благовещенском соборе.

12.00

Обед.

13.00-15.00

Мероприятия Крестного хода.

17.00

Вечернее богослужение в Борисоглебском монастыре.

19.00

Ужин. Ночевка в монастыре.

 

 

03 июня

суббота

Троицкая родительская суббота

Владимирской иконы Божией Матери

07.00

Отправка Крестного хода в п.Кувшиново.

 

 

Кувшиновский район

Ответственный – иерей Димитрий Марковский

п. Кувшиново

08.00

Встреча Крестного хода.

09.00

Литургия в храме прп. Амвросия Оптинского.

12.00

Обед.

13.00-15.00

Мероприятия Крестного хода.

17.00

Вечернее богослужение.

19.30

Ужин. Отправка на ночевку на б/о «Чайка».

 

 

04 июня

воскресенье

День Святой Троицы. Пятидесятница

7.30

Отправка участников Крестного хода от б/о «Чайка» в п.Селижарово.

 

 

Селижаровский район

п.Селижарово

8.00

Встреча Крестного хода на границе поселка.

Пеший ход к храму св. апп. Петра и Павла.

9.00

Литургия.

13.00

Обед.

14.30

Проводы Крестного хода к границе п. Селижарово.

 

 

д.Ельцы

 

16.00

Храм Покрова Божией Матери (подворье Житенного монастыря, Тверская епархия). Остановка. Краткий молебен.

 

 

РЖЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ

Ржевский район

Ответственный – протоиерей  Владимир Гревцев

д.Итомля

 

17.30

Остановка. Краткий молебен.

 

 

г.Ржев

 

19.00

Встреча Крестного хода у храма «Новомучеников и исповедников Российских» и шествие до Оковецкого собора через большой мост по ул.Грацинского.

 

Ужин. Ночевка.

 

 

05 июня

понедельник

День Святого Духа

8.00

Крестный ход от Оковецкого собора до Вознесенского собора.

9.00

Литургия в Вознесенском соборе.

12.00

Обед.

14.00

Крестный ход от Вознесенского собора до храма «Новомучеников и испроведников Российских».

15.00

Проводы Крестного хода до р.Волги через Советскую площадь, малый мост и отправление в г.Осташков.

 

 

ТВЕРСКАЯ ЕПАРХИЯ

Осташковский район

Ответственный – иерей Димитрий Марковский

г.Осташков

 

17.00

Встреча Крестного хода у Вознесенского собора.

 

Вечернее богослужение в соборе.

21.00-21.30

Встреча Крестного хода у Житенного монастыря.

 

Ночевка.

 

 

06 июня

вторник

Блж. Ксении Петербургской

г.Осташков

 

09.00

Литургия в Житенном монастыре.

11.30

Обед.

13.00

Проводы Крестного хода в п.Солнечный. (катер)

 

 

п.Солнечный

(о.Городомля)

13.30

Встреча Крестного хода на причале и шествие до Благовещенской церкви.

14.00

Молебен.

15.30

Проводы Крестного хода в д.Сосница (катер)

 

 

д.Сосница

 

18.00

Встреча Крестного хода.

 

Вечернее богослужение в храме прп. Германа Столобенского.

 

Ужин. Ночевка.

 

 

07 июня

среда

Третье обре́тение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

10.00

Литургия.

13.00

Мероприятия Крестного хода.

18.00

Ужин. Ночевка.

 

 

08 июня

четверг

Прп. Макария, игумена Калязинского, чудотворца

 

Движение Крестного хода на катере по оз.Селигер с посещением следующих  приходов:

д.Климова Гора

9.00

Молебен в Троицком храме.

д.Заполек

 

11.00

Молебен в часовне Царственных страстотерпцев.

д.Николо-Рожок

13.30

Молебен в Успенском храме.

 

 

Осташковский район

м-рь Нилова пустынь

16.30

Встреча Крестного хода на архиерейской пристани.

 

Участие в патриаршем вечернем богослужении.

 

Ужин. Ночевка.

 

 

09 июня

пятница

Прп. Нила Столобенского, чудотворца

м-рь Нилова пустынь

 

Участие в патриаршей божественной литургии.

18.00

Отправка Крестного хода в г.Зубцов.

 

 

РЖЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ

Зубцовский район

Ответственный – протоиерей  Димитрий Круглов

г.Зубцов

 

20.30-21.00

Встреча Крестного хода на берегу Волги напротив Успенского храма.

 

Ночевка.

 

 

10 июня

суббота

Отдание праздника Пятидесятницы

9.00

Литургия.

12.00

Обед.

13.00

Проводы Крестного хода в с.Погорелое Городище.

 

 

с.Погорелое Городище

13.30

Встреча Крестного хода.

 

Молебен в Ильинской церкви.

15.30

Отправка Крестного хода в г.Старицу.

 

 

ТВЕРСКАЯ ЕПАРХИЯ

Старицкий район

Ответственный – протоиерей Николай Алексеев

г.Старица

 

17.00

Встреча Крестного хода.

17.30

Вечернее богослужение в Ильинской церкви.

20.30

Ужин. Ночевка в монастыре.

 

 

11 июня

воскресенье

Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых

8.30

Литургия в Успенском монастыре.

12.00

Обед.

13.00

Проводы Крестного хода.

 

 

Встреча Крестного хода в г.Твери

12.30-13.00

Отправка теплохода с паломниками от пристани Речного вокзала г.Твери.

14.00

Прибытие теплохода в д.Красново (Калининский район). Встреча Крестного хода.

14.30-15.30

Богослужение в храме свт. Луки Крымского и блж. Матроны Московской.

16.00-16.30

Отправка теплохода с участниками Крестного хода и паломниками в г.Тверь.

18.00

Встреча Крестного хода у храма блгв. кн. Михаила Тверского. (остров Памяти, напротив Обелиска Победы). Шествие до Борисоглебского храма (Краснофлотская набережная, д. 5).

 

18.30

Вечернее богослужение в Борисоглебском храме.

 

 

12 июня

понедельник

Прп. Исаакия, игумена обители Далматской

День независимости России

6.00

Отправка Крестного хода в г. Бежецк.

БЕЖЕЦКАЯ ЕПАРХИЯ

Бежецкий район

Ответственный – протоиерей Ярослав Шведов

г.Бежецк

 

8.30

Литургия в Спасском кафедральном соборе.

11.00-14.00

Мероприятия Крестного хода.

14.30

Отправка Крестного хода в п.Максатиха.

 

 

Максатихинский район

Ответственный – протоиерей Виталий Мартынюк

п.Максатиха

 

16.30

Встреча Крестного хода.

17.00

Вечернее богослужение.

 

Ужин. Ночевка.

 

 

13 июня

вторник

Апостола от 70-ти Ерма (Ермия)

07.00

Отправка Крестного хода в г.Удомля.

 

 

Удомельский район

Ответственный – иерей Петр Губанов

г.Удомля

 

08.30

Встреча Крестного хода.

09.00

Литургия.

11.30

Обед.

13.00

Отправка Крестного хода.

 

 

ТВЕРСКАЯ ЕПАРХИЯ

Калининский район

Ответственный – протоиерей Виктор Савин

с.Медное

 

15.00-16.00

Остановка Крестного хода. Молебен в Казанском храме.

 

 

г.Тверь

 

17.00

Встреча Крестного хода около Скорбященской церкви.

Вечернее богослужение в Скорбященской церкви.

 

 

14 июня

среда

св. прав. Иоанна Кронштадтского

8.00

Транспортировка святынь в Покровский храм.

9.00

Литургия в Покровском храме.

15.00

Транспортировка святынь во Владимирский храм.

17.00

Вечернее богослужение во Владимирском храме.

 

 

15 июня

четверг

Прав. Иулиании, кн. Вяземской, Новоторжской

8.00

Транспортировка святынь в Екатерининский м-рь.

9.00

Литургия в Екатерининском м-ре.

15.00

Транспортировка святынь в Александро-Невский храм (Привокзалальная площадь).

17.00

Вечернее богослужение в Александро-Невском храме.

 

 

16 июня

пятница

Прп. Варлаама Ху́тынского

8.00

Транспортировка святынь в Никольский храм.

9.00

Литургия в Никольском храме.

15.00

Транспортировка святынь в Михайловский храм (ОКБ).

17.00

Вечернее богослужение в Михайловском храме.

 

 

17 июня

суббота

Прп. Мефодия, игумена Пешношского

8.00

Транспортировка святынь в Вознесенский собор.

9.00

Литургия в Вознесенском соборе.

15.00

Транспортировка святынь в храм Трех исповедников.

17.00

Вечернее богослужение в храме Трех исповедников.

 

 

18 июня

воскресенье

Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле Русской просиявших

8.00

Транспортировка святынь в Воскресенский кафедральный собор.

9.00

Литургия.

12.00

Крестный ход от Воскресенского собора к Речному вокзалу.

13.00

Отправка Крестного хода от пристани Речного вокзала.

15.30

Остановка напротив п.Эммаус. Молебен.

16.00

Отправка Крестного хода.

 

 

Калининский район

Ответственный – архимандрит Аркадий (Губанов)

Оршин м-рь

 

16.30

Встреча Крестного хода.

17.00

Вечернее богослужение.

 

Ужин. Ночевка на корабле.

 

 

19 июня

понедельник

Прп. Виссариона, чудотворца Египетского

8.00

Литургия.

 

Обед.

10.00

Проводы Крестного хода.

 

 

Конаковский район

Ответственный – протоиерей Валерий Ильин

п.Городня-на-Волге

12.00-13.30

Остановка. Молебен.

 

 

г.Конаково

 

17.00

Встреча Крестного хода на пристани, шествие по городу.

18.00

Вечернее богослужение в домовой церкви.

 

Ужин.  Ночевка на корабле.

 

 

20 июня

вторник

Мч. Феодота Анкирского

09.00

Литургия в Ильинском храме (Селихово) или 40 мчч. Севастийских.??

11.30

Обед.

13.00-15.00

Мероприятия Крестного хода.

16.00

Отправка Крестного хода в с.Дмитрова Гора.

 

 

с.Дмитрова Гора

16.30

Встреча Крестного хода.

17.00

Вечернее богослужение в церкви прп. Сергия Радонежского.

19.00-21.00

Ужин. Проводы Крестного хода.

 

 

21 июня

среда

Вмч. Феодора Стратилата

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕПАРХИЯ

Московская область  Дубнинский район

Ответственный – протоиерей Владислав Бобиков

г. Дубна

 

8.30

Литургия.

13.00-13.30

Проводы Крестного хода.

 

 

ТВЕРСКАЯ ЕПАРХИЯ

Тверская область Кимрский район

Ответственный – протоиерей Евгений Морковин

г.Кимры

 

17.00

Встреча Крестного хода у центральной пристани. Крестный ход по городу до Вознесенской церкви.

18.00

Всенощное бдение в Вознесенском храме.

20.00

Транспортировка святынь в Преображенский собор.

20.30

Ужин. Ночевка на корабле.

 

 

22 июня

четверг

Свт. Кирилла, архиепископа Александрийского

8.30

Литургия в Преображенском соборе.

12.00

Обед.

14.30

Проводы Крестного хода в п.Белый Городок.

 

 

п.Белый Городок

16.30

Встреча Крестного хода у храма Иерусалимской иконы Божией Матери.  Шествие Крестного хода по поселку до Памятника павшим воинам. Праздничная программа в ДК.

18.00

Вечернее богослужение.

 

Ужин. Ночевка на корабле.

 

 

23 июня

пятница

Свт. Василия, епископа Рязанского

9.00

Литургия.

11.30

Обед.

13.00

Проводы Крестного хода.

 

 

Калязинский район

Ответственный – протоиерей Евгений Морковин

г.Калязин

 

17.00

Встреча Крестного хода (причал яхт-клуба).

18.00

Вечернее богослужение в Вознесенском соборе.

 

Ужин. Ночевка на корабле.

 

 

24 июня

суббота

Апостолов Варфоломея и Варнавы.

Прп. Ефрема Новоторжского, архимандрита

9.00

Литургия в Вознесенском соборе.

11.30

Крестный ход по городу до памятника прп. Макарию Калязинскому. Торжественная часть возле памятника: приветственное слово представителей светской власти. Возвращение в собор.

13.30

Обед.

15.00

Заключительные мероприятия Крестного хода с участием представителей Администрации области, попечителей Крестного хода.

Фестиваль светской и духовной музыки.

Отбытие в Тверь.

 

 

 

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Метки: xix Волжский крестный ход подробный маршрут волжского хода
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Комментарии (2)

  • 100 % 
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    28.04.2017 22:16
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    • arcadi007 
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