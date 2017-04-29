В Тверской области пройдёт XIX Волжский крестный ход. Подробный маршрут

С 27 мая по 24 июня 2017 года в Тверской области состоится XIX Волжский крестный ход. В этом году он посвящен 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского.

Волжский крестный ход, который традиционно начнется на истоке Волги в Осташковском районе, 8 июня прибудет в монастырь Нило-Столобенская пустынь и станет частью торжеств, посвященных 350-летию обретения мощей святого, как сообщается на сайте Тверской Епархии.

Крестный ход также пройдет по территориям, относящимся к Тверской, Московской, Ржевской и Бежецкой епархиям, и охватит Тверь, Дубну, Андреапольский, Старицкий, Ржевский, Калининский, Конаковский и другие районы области.

Завершится крестный ход в Калязине, где состоится фестиваль светской и духовной музыки.

Подробный график: