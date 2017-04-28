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Сборная МРСК Центра стала чемпионом Турнира по хоккею Россетей

28 Апреля 2017 19:36
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28 апреля в тверском филиале ПАО "МРСК Центра" на площадке СК "Юбилейный" состоялась церемония награждения победителей Турнира по хоккею среди команд ДЗО ПАО "Россети". В результате напряженной игры, со счетом 6:2, победу одержали энергетики команды ПАО "МРСК Центра". Второе место заняла сборная ПАО "МРСК Северо-Запада", а бронза досталась хоккеистам из ПАО "МРСК Сибири". Из рук почетных гостей призеры Турнира получили заслуженные комплекты медалей, дипломы победителей и кубки. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Отдельных наград и оваций болельшиков были удостоены лучшие игроки турнира. Ими стали: лучший вратарь - Родион Вторыгин (ПАО "МРСК Сибири"), лучший защитник - Александр Лямин (ПАО "МРСК Северо-Запада"), лучший нападающий - Андрей Степанищев (ПАО "МРСК Центра"), лучший игрок - Максим Малинин (ПАО "МРСК Центра"), который также был удостоен специального приза от Главы города Твери.

Кроме того, все команды были награждены дипломами участников.

Напомним, что соревнования длились два дня. В них приняли участие 8 сборных команд энергетиков, представляющих электросетевой комплекс России. В рамках группового этапа энергетики-хоккеисты провели 12 стыковых матчей. По итогам набранных очков в бои за призовые места вступили сборные ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "МРСК Сибири", ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Северо-Запада". Как отметил главный судья Турнира Михаил Ильин, эти команды с самого начала показали высокий для любительского хоккея уровень игры.

Трибуны не смолкали на протяжении всего матча: он был насыщенным яркими схватками и опасными голевыми моментами.

Почетный гость Турнира советский хоккеист, вратарь, неоднократный чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер  Владимир Мышкин  поздравил всех участников с  состоявшимся спортивным праздником. "Несмотря на то, что в хоккее всегда есть победитель и проигравший, сегодня здесь проигравших нет. Вы все - одна большая команда энергетиков, людей, увлеченных прекрасным видом спорта. Я желаю вам новых побед и благодарю за популяризацию хоккея".

Как отметил директор Департамента кадровой политики и организационного развития Дмитрий Чевкин, поддержка спорта и пропаганда здорового образа жизни – важная составляющая кадровой политики ПАО «Россети». Проведение подобного рода соревнований помогает  развивать корпоративные традиции и укреплять сплоченность коллективов группы компаний. "С начала года уже прошли соревнования по лыжным гонкам, по волейболу, и вот сейчас – завершается хоккейный Турнир. Хочу отметить высокий уровень организации соревнований и поблагодарить принимающую сторону - ПАО «МРСК Центра» - за комфорт, который они создали для участников соревнований".

В ходе торжественной церемонии награждения с приветственными словами  также выступили заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО "МРСК Центра" Инна Громова, заместитель генерального директора - директор филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" Вадим Юрченко, депутат Тверской городской Думы Илья Холодов. Каждый из выступающих отметил значимость отраслевого мероприятия и выразил надежду на то, что Турнир станет ежегодным. 

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Метки: спорт мрск тверьэнерго
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